В Подмосковье мужчина забил насмерть мать за то, что она заявила на него в полицию

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:39:43+03:00

Илья Иванов избил свою мать (на фото) так, что лицо женщины превратилось в кровавое месиво

За два часа до этого по ее вызову приезжал наряд, но даже не стал забирать дебошира

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Очередная жуткая история из подмосковного Серпухова. Этот городок попал в ленты федеральных СМИ в декабре, когда ревнивый муж отрубил жене руки. (Об истории Риты Грачевой мы много и подробно писали). Тогда, напомним, стало известно, что до трагедии девушка писала заявление в полицию - мужчина угрожал ей ножом, но участковый всего лишь поговорил с тем по телефону. И вот - снова Серпухов, и снова трагедия при схожих обстоятельствах.

5 февраля в местный отдел полиции позвонила женщина. Сын угрожает ее убить. Алла Иванова рассказала, что он время от времени приводит домой дружков, выпивают, шумят, а ей приходится отсиживаться у соседей. Вот и сейчас - снова пьяный и агрессивный. На улицу Ворошилова выехал наряд. Дальше получилось странно. 26-летнего дебошира Илью Иванова забирать не стали. А вот женщине предложили проехать в отдел - чтоб там официально оформить заявление.

Бумагу приняли. Выдали талончик-уведомление и отпустили: «Будем проводить проверку». Иванова вернулась домой часа через два. И пьяный сын сразу же набросился на нее с кулаками:

- Какого хрена ты на меня в ментовку написала?!

Бил в голову, по лицу. А когда лежащая на полу женщина перестала сопротивляться и двигаться, Илья принялся писать смски живущей в Питере родной сестре Алине: «Она не двигается. Вся хата в крови. Я ее бил». Писал еще, что хочет сбежать. Девушка потребовала, чтобы он вызвал скорую помощь, чтоб открыл врачам дверь. А сама бросилась звонить в тот самый Серпуховский отдел полиции.

Когда лежащая на полу женщина перестала сопротивляться и двигаться, Илья принялся писать смски сестре. ФОТО предоставлено порталом oka.fm.

- Говорю им: мой брат избил маму, она не двигается! - рассказала Алина Иванова серпуховским журналистам. - А мне с издевкой отвечают: так зачем же вы нам звоните, вас в «скорую» надо!

В скорую она, конечно, тоже позвонила. Но когда медики приехали на квартиру, было уже поздно. Алла Иванова скончалась.

Илью задержали. На опознание умершей женщины пригласили соседей. Говорят, избил так, что лицо превратилось в кровавое месиво - не узнать.

Соседи рассказывают, что полицию Алла Иванова вызывала не в первый раз.

- Она и в 102 звонила, и психиатрию вызывала, но Илью никогда не забирали, - говорит одна из женщин. - Хоть бы раз у соседей спросили! Мы подтвердили, что он часто вел себя неадекватно. Через стенку слышали: он иногда то гавкать начинал, то мяукать. Но полицейские Аллу никогда не слушали...

Знакомые рассказывают об Илье Иванове неохотно. Обычный парень «с района». Служил в Ракетных войсках. После армии устроился в местную пожарную часть, но через пару лет его оттуда попросили - на очередной аттестации не сдал экзамены. Была жена, ребенок.

- Жена ушла, когда у него начались проблемы с наркотиками, - сообщил один из приятелей Иванова. - В итоге его взяли с «дурью». Получил три года условно.

Знакомые считают, что именно поэтому он набросился на мать - «условка» еще не кончилась, а новое дело грозило отправкой на зону...

В деталях работы серпуховских полицейских сейчас разбираются коллеги из главка.

- Проводится служебная проверка, - сообщила «КП» пресс-секретарь ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. - По ее результатам будет вынесено решение.

Напомним, проверка по делу Риты Грачевой закончилась тем, что в полиции признали: да, участковый не доработал. Участковый и его начальник были уволены. Еще несколько высокопоставленных серпуховских полицейских - так сообщали в подмосковном главке - получили выговоры. Адвокаты Риты Грачевой пытаются добиться, чтобы на теперь уже бывшего участкового завели уголовное дело по статье «халатность». Но есть один интересный момент. После такого громкого скандала, прогремевшего на всю страну, начальник полиции Серпухова Валерий Пучков был... награжден. Через две недели после ЧП глава городского округа Дмитрий Жариков вручил ему знак отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый»: «За труд и профессионализм».