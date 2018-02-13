2018-02-13T14:05:24+03:00
Общество

Учительницу, запрещавшую во время уроков выходить в туалет, уволили

В школе заявили, что администрация к инициативе педагога отношения не имеет
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Уволенная учительница была классным руководителем в 5-м классе.Уволенная учительница была классным руководителем в 5-м классе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Классную руководительницу, которая запрещала детям выходить в туалет во время урока, уволили. Об этом сообщила Валентина Сетежева, директор школы №1795 “Лосиноостровская”” (район Метрогородок в Восточном административном округе Москвы).

Имя педагога не называется. Известно только, что она была классным руководителем в 5-м классе. Накануне женщина распространила в родительском чате сообщение о том, что в учебном заведении меняются внутренние правила - выходить в туалет во время урока детям можно будет только по медицинским показаниям.

"Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут", - цитирует сообщение педагога ТАСС.

Директор школы №1795 Валентина Сетежева в разговоре с “КП” рассказала, что учитель действовала исключительно по своей инициативе:

- Никаких указаний администрации на это счет не было. Мне сложно сказать, что побудило педагога написать такое сообщение. Я в тот момент находилась на больничном и узнала о ситуации в субботу утром (10 февраля - Ред.), когда появились первые сообщения в СМИ. В понедельник было назначено служебное расследование, по результатам которого было решено разорвать с работником трудовые отношения.

- Она осознала, что была неправа?

- Говорить об этом сложно, потому что это личное, внутреннее каждого человека. Но я думаю, она осознала, что поступила неправомерно.

- Могло ли что-то побудить её написать это сообщение? Какое-то событие в школе накануне?

- Нет, никакого события не было. Эта была личная инициатива одного классного руководителя. Это неправомерно. Я считаю, что никаким образом права детей не должны быть ограничены.

- Сможет ли она после этого устроиться в какие-то другие учебные заведения?

- Я не могу ответить на этот вопрос. Мы с ней трудовые отношения прекратили .

О возникшей ситуации администрация школы на своем сайте сообщать не стала. При переходе в раздел “СМИ о нас” пользователям открывается страница “Сведения о заработной плате педагогов”. Из него следует, что в декабре прошлого года средняя начисленная заработная плата учителя составила 107 тысяч рублей, в январе текущего года - 94 тысячи.

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