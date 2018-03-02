Прогноз на 3 - 4 марта: В Москве ожидается сильный снегопад и метель

2 Март 17:33 2018-03-03T01:22:20+03:00

Первые весенние выходные по погоде будут абсолютно зимними - с морозом и снегом. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 3 - 4 марта

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Весна в Москву пришла только по календарю, погода пока остается зимней. В выходные на столицу обрушится сильный снегопад. Гидрометцентр России уже выпустил штормовое предупреждение.

Небольшой снег начнется вечером в субботу, 3 марта, в ночь на воскресенье усилится, уточнили в Московском метеобюро. Днем в воскресенье, 4 марта, ожидается сильный снегопад и метель, ветер будет свистеть с порывами до 15 м\сек. За сутки выпадет от 8 до 13 см снега. На дорогах возможны снежные заносы.

И это все - при очень ощутимом морозце. В субботу под утро воздух остынет до -13...-18 градусов, днем -4...-9. В воскресенье ночью -10...-15 градусов, днем -5...-10. Такая погода на 5 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам для первых дней весны. А из-за сильного ветра будет совсем зябко.

Ненастье принесет циклон, который будет двигаться по югу Европейской части России, в воскресенье его центр окажется над Воронежем. Москве же достанутся атмосферные фронты со снегом и ветродуем. Небольшой снег будет идти и в ночь на понедельник, 5 марта.

Будет ли весенний снегопад рекордным?

- Да, вполне возможно - но речь идет о рекорде для конкретных суток, 4 марта. До сих пор самое большое количество осадков, которое доставалось Москве в этот день, - 10,2 мм. Сейчас действительно может выпасть больше, и для начала марта это редкое явление. Но если взять данные за весь март и тем более за зиму, то грядущий снегопад - сильный, но не сказать чтоб небывалый, - разъяснсяет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Скажем, в 2013 году 15 марта был мощный снегопад - прирост снега составил 25 см за сутки. Сейчас будет в два - три раза меньше.

- А если сравнивать со снегопадом, который москвичи пережили в начале февраля 2018 года?

- Ну что вы! Это был экстраординарный снегопад, самый сильный в истории метеонаблюдений (а ведутся они в столице почти 140 лет). Сейчас ничего подобного не ожидается. Другое дело, что дороги уже от снега почистили, москвичи настроились на весну, а тут снова зимнее ненастье - конечно, оно будет восприниматься как что-то удивительное.

Несколько цифр для сравнения. Уникальный снегопад в начале февраля 2018 года продолжался четыре дня кряду. Только за двое суток, 3 и 4 февраля, столице досталась месячная норма осадков - около 40 мм. Сейчас метель ограничится сутками, снега же выпадет в 4 - 5 раз меньше. Да, все равно много. Но и по интенсивности, и по продолжительности нынешнее ненастье явно скромнее.

Зима 2017 - 2018 годов, кстати, стала одной из самых щедрых на осадки за всю историю метеонаблюдений. За три месяца выпало 217 мм - это на 62% больше по сравнению с климатическими нормами. Рекорд не побит, он остался за зимой 1965 - 66 годов. Тогда выпало 249 мм снега. А вот в 21-м веке минувшая зима - действительно самая влажная.

Но аномальность ее в другом. Во-первых, часть из этих 217 мм - не снег, а дождь, Помните же, в декабре ливни шли! Во-вторых, уж очень неравномерно небесная канцелярия осадки распределила. Новый год москвичи встречали вообще без снега. Лишь 5 января сформировался снежный покров. А в феврале - и небывалый снегопад, и сугробы рекордной 60-сантиметровой высоты!

Те же контрасты и с температурой. Средняя температура трех зимних месяцев -4,5 градуса (при климатической норме -6,1). Зима 2017-2018 не вошла даже в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений. При этом декабрь был на 6 градусов теплее климатической нормы, январь - на 5 градусов теплее. А февраль, наоборот, выдался холоднее, чем обычно, не дотянул до нормы полтора градуса и отметился 20-градусными морозами.