Рита Грачева, которой муж отрубил руки, вернется из Германии с двумя протезами

СЕГОДНЯ 00:30 2018-03-05T01:05:12+03:00

Рита не только занимается здоровьем, но и много гуляет. Фото: Личный архив Р. Грачевой

«Комсомольская правда» узнала, как женщину встретили за границей, хватает ли денег и как идет лечение

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Мы продолжаем следить за судьбой 25-летней Маргариты Грачевой из подмосковного Серпухова. Напомним, в декабре прошлого года ревнивый муж вывез ее в лес и отрубил топором кисти обеих рук. Врачам удалось пришить только левую. Теперь впереди долгий процесс реабилитации. 19 февраля Рита с мамой вылетели в Германию. На ортопедической фабрике в городке Дудерштадт Рите будут делать протез. В России протезы тоже делают. Но - из немецких запчастей. Поэтому семья приняла решение напрямую обратиться к немецким специалистам.

Мы связались с мамой Риты, Инной Шейкиной, и узнали последние новости.

МЫШЦЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЭЛЕКТРОДАМИ

- В клинику мы ходим по будням каждый день, находимся там около двух часов, - рассказывает женщина. - С нами всегда переводчица, которая отлично владеет медицинской терминологией. Обсуждаем там и вопросы протезирования, и, что нас очень удивило, проблемы реабилитации левой руки, которую Рите пришили в России.

Инну Владимировну и Риту удивило, что немецкие специалисты помогают не только словом (советами и консультациями), но и делом.

- Например, здесь нам выдали разные приспособления, которые нужны для реабилитации. Они совсем несложные, но в России нам почему-то о них даже не говорили. Например, дали два ортеза - это такие приспособления, поддерживающие повязки, для работы с пальцами пришитой левой руки. Нервы к пальцам пока еще не доросли (по прогнозам врачей, нервы руки полностью регенерируются в лучшем случае к маю. - Авт.), пальцы скручиваются, но если мышцы долгое время без работы, они могут окончательно атрофироваться, их невозможно будет восстановить. Но самое главное, немецкие специалисты начали делать Рите электростимуляцию левой руки. К ней подключаются электроды. Врачи объясняют: по сути, мышцам все равно, откуда идет сигнал, - из головы или от электродов. Они в любом случае реагируют на импульсы, это заставляет их работать, они не погибают. Так пришитая рука «вспоминает» свои функции. Это очень важная вещь. У них такой прибор можно взять напрокат домой.

«СЧЕТ НАМ ЕЩЕ НЕ ВЫСТАВИЛИ»

Что касается будущего протеза, пока все только в начальной стадии подготовки. Немцы подходят к вопросу скрупулезно. Примерки - каждый день. Будущий протез должен подходить пациенту до малейших нюансов.

- Изначально мы выбирали из трех вариантов протеза. Есть современная и очень функциональная модель - «Бибионика». Она позволяет даже за компьютером работать. Но врачи объясняют, что у нее есть определенные минусы. Клиенты, которые ее уже приобретали, сталкиваются с тем, что она очень хрупкая и часто ломается. Когда врачи узнали, что у Риты двое маленьких детей, они порекомендовали делать два протеза. Функциональный, «Бибионику», сделать, так сказать, на выход и для каких-то тонких работ. А для повседневной жизни, для домашней работы - более простой и крепкий протез, на котором работают только большой и указательный пальцы.

Сейчас Рита практически каждую минуту зависит от мамы. Мы уже рассказывали, что Рита научилась печатать на планшете локтем, но переодеться, поесть она без посторонней помощи пока не может.

- Предположительно протезы будут готовы в конце марта. Но к ним надо привыкать. И какое-то время с нами еще будет работать врач-невролог, - говорит Инна Шейкина.

В декабре прошлого года ревнивый муж вывез Риту в лес и отрубил топором кисти обеих рук

- Собранных всем миром денег вам на оба протеза хватит?

- Счет нам еще не выставили. Помимо тех денег, что мы собрали, один миллион рублей обещал спонсор, которого нам нашли на ток-шоу Андрея Малахова, и еще Газпром обещал помочь. Очень надеемся, что этих денег хватит на два протеза.

Инна Шейкина рассказывает, что даже спустя почти три месяца после трагедии находятся люди, которые предлагают свою помощь. После прилета в Германию их встретила семейная пара, с которой Инна Владимировна когда-то познакомилась на отдыхе в Турции. Помогли добраться из Ганновера до города, где Рите теперь делают протез. А на днях их с дочерью пригласила к себе в гости в Бремен женщина, с которой Шейкина когда-то училась в одной школе.

- Нина о том, что произошло с Ритой, узнала из интернета. Нас привезли в Бремен, показали город, потом на ужин собралась вся их семья. Сварили борщ, напекли блинов. Каждый вручил Рите по подарку. Было очень трогательно. Я еще раз хочу сказать от всего сердца большое спасибо людям, которые нам по-прежнему помогают!

Дмитрий Грачев в помещении суда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Настроение у меня боевое»

Во время интервью Риты на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) многие слушатели поражались, насколько это сильный человек - лишившись рук, она продолжает сохранять расположение духа. Тогда еще многие подозревали, что Грачева якобы до сих пор в состоянии шока и не осознает, что с ней произошло.

Но и сейчас в разговоре с ней по телефону слышно: она улыбается, поздравляя нас с началом весны. Мы спросили, как Рита планирует жить дальше, когда у нее появится протез, а левая рука восстановится. Вернется ли она на прежнюю работу в серпуховскую газету?

- Настроение у меня отличное, боевое, - говорит Рита. - Я восстанавливаю левую руку, ставим протез на правую. Планов пока никаких не строю, не загадываю. Сейчас в первую очередь думаю о здоровье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Если Дмитрия не лишат родительских прав, его срок будет меньше»

Расследование по делу продолжается. Дмитрию Грачеву (теперь уже бывшему мужу Риты, пару развели в январе) предъявлены обвинения по статье «причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью». Сейчас грузчик с дипломом семейного психолога находится в Москве, проходит психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского. Мы недавно писали: Маргарита Грачева подала в суд иск, требуя лишить экс-супруга родительских прав. Однако судья принял решение отложить этот вопрос до результатов экспертизы.

- Родительских прав его, конечно, рано или поздно лишат, - говорит Инна Шейкина. - Но если этого не сделают до основного суда, на момент приговора наличие «двух несовершеннолетних детей на иждивении» будет для него серьезным смягчающим обстоятельством и повлияет на срок.

- Известно, что, отрубая Рите руки, Грачев сказал ей, что, если она его не дождется из тюрьмы, он отрубит руки всем ее родственникам. Писал записки с угрозами из изолятора. Вы как-то говорили, что подумываете о том, что придется бежать из Серпухова, попытаться спрятаться, жить подальше от бывшего зятя.

- Мы этот вопрос пока отложили. Если каждый день думать об этой угрозе, с ума можно сойти. Мы с Ритой решили, что будем исходить из того, какой срок Грачеву в итоге дадут.

- С кем сейчас дети Риты (оба мальчика - дошкольники)?

- С моими родственниками. Мы с ребятами каждый день общаемся. Звонить по обычному телефону из Германии дорого. Поэтому мы пересылаем друг другу звуковые сообщения в ватсапе и вайбере, фотографии. Ребята по маме скучают. Ждут, когда она вернется.

КСТАТИ

На экс-участкового, который проигнорировал заявление, завели уголовное дело

После трагедии стало известно, что Рита еще за месяц до этого писала заявление в полицию - Грачев угрожал ее убить, приставлял к горлу нож. Участковый сначала уговаривал женщину не подавать заявления, но в итоге его принял. И ничего не сделал. Это уже позже подтвердила служебная полицейская проверка. Участкового уволили, его начальникам вроде как внесли в личные дела выговоры. Адвокаты Риты Грачевой писали в различные ведомства, требуя завести на экс-полицейского уголовное дело по статье «халатность». 2 марта Следственный комитет сообщил, что дело возбуждено.

- Может, после этого такие же участковые хоть кому-то помогут, отнесутся повнимательнее к заявлениям, - прокомментировала Инна Шейкина. - Мне часто пишут разные женщины. Одна из них писала, что, когда подала заявление о побоях от бывшего мужа, участковый не только поговорил с ним, но и задержал его на 15 суток. Значит, теоретически это возможно? А просто отмахнуться и закрыть дело - это неправильно...

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 («халатность»). Бывшему полицейскому грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест до 3 месяцев.

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Рита старается. Показывает, чему смогла научиться за последние недели. Вместо правой руки у 25-летней Риты культя. Но она уже вовсю печатает на планшете - локтем.

- Подруги смеются. Говорят, что я уже быстрее их писать наловчилась, - рассказывает Рита. - Только долго пока не могу - рука затекает. (подробности)