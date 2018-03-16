«Зверь с Востока»: Европу парализовало, а Москва переварила череду снегопадов не останавливаясь

СЕГОДНЯ 12:50 2018-03-16T12:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют, что тепло придет в столицу лишь в апреле. По данным специалистов Гидрометцентра России, снег в Московском регионе будет лежать до конца марта.

Непогода не спешит сдавать свои позиции и Европе, которую в начале марта завалило циклоном под названием «Зверь с Востока», принесшим из Сибири холода и обильные осадки.

Снова прогнозируются снегопады и в США, где этой зимой небесная канцелярия изрядно потрепала нервы американцам. К примеру, в январе 15 сантиметров снега вновь заставили мэра Нью-Йорка закрыть школы и соцучреждения на несколько дней. Более миллиона человек остались без света, интернета и телефона. Проехать по городу из-за сугробов было невозможно. Гололед спровоцировал массовые аварии, в одной из которых пострадало почти 100 автомобилей.

Тем временем в Москве система зимнего содержания дорог, грамотно выстроенная командой Собянина, позволила крупнейшему северному мегаполису продолжить движение в привычном ритме, невзирая на череду снегопадов.

В этом сезоне столица пережила настоящую погодную аномалию. За декабрь-февраль общий прирост покрова составил почти 2 с половиной метра. 3 и 4 февраля - в «снегопад века» - сугробы выросли до 55 см. Даже при таком количестве осадков усилиями дорожных служб Москва не остановилась ни на час.

В Москве действуют жесткие требования к содержанию улиц зимойФото: архив "КП"

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, все магистрали и дороги первой и второй категории прометались в круглосуточном режиме.

Надо сказать, что в столице действуют самые жесткие в мире требования к содержанию улиц зимой. Каждые 5 см снега счищаются с дорог, проезжая часть и тротуары обрабатываются противогололедными материалами для предотвращения наледи.

Несмотря на сложные погодные условия, аварийность по причине дорожных условий в Москве с начала года снизилась на 47%. Почти вдове меньше погибло и было ранено в таких происшествиях.

Уровень травматизма из-за гололеда в столице самый низкий по странеФото: архив "КП"

В столице благодаря обработке пешеходных зон специальными составами уровень травматизма в 5 раз ниже, чем в других городах и не превышает 1500 - 2000 человек. Такое количество людей, например, в Воронеже поступило в больницы всего за две недели зимы.

Уже несколько сезонов подряд против гололеда в столице используют реагенты, которые производят в Московской области и в Пермском крае, где находится изготовитель - Уральский завод противогололедных материалов.

Смеси состоят из природных веществ, в том числе органической соли - формиата натрия, - которые были признаны на мировом уровне как наиболее экологичные. В Норвегии и в Швеции подобные составы используются для особых природных зон, ими чистят снег и лед с футбольных полей с натуральным травяным покрытием. В США такие реагенты применяют на военных и гражданских аэродромах из-за низкого воздействия на металл.

В Москве за 6 лет использования экологичных составов и особой технологии утилизации снега, при которой до 97% осадков перерабатывается и очищается на снегоплавильных пунктах, удалось снизить засоление почв в 3,5 раза и восстановить экосистему города.

Как поясняет вице-президент Российской академии естественных наук и эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян, реагенты, используемые в столице, по своему составу схожи с солями, которыми лечат людей на курортах Мертвого моря.

«Хочу отметить, что используемые в качестве реагентов смеси солей натрия, кальция при распространении по тротуарам и улицам не наносят вреда здоровью людей. Я 43 года профессионально занимаюсь химической безопасностью и ни разу не слышал, чтобы люди пострадали от влияния реагентов. Более того, именно эти соли используются, например, в знаменитых клиниках на Мертвом море для лечения и предотвращения болезней, в первую очередь, у людей, страдающих кожными заболеваниями», - отметил ученый.

Безопасны они и для питомцев, однако о лапах четвероногих в мегаполисе нужно все-таки позаботься и, чтобы предотвратить обморожение, обуть в ботиночки. Что касается растений, то при правильном применении противогололедные материалы безвредны для насаждений. Возможно, реагенты и доставляют определенные неудобства горожанам, но они спасают жизни тысячей людей, позволяют добраться до работы и до дома здоровыми и невредимыми - и это главное, что стоит помнить о реагентах, считает эксперт ООН.