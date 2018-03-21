В Центральном Детском Магазине на Лубянке» открывается киберспортивная арена

СЕГОДНЯ 18:00 2018-03-21T18:05:58+03:00

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Расцвет компьютерных клубов в Москве пришелся на начало нулевых годов. Тогда школьники даже сбегали с уроков, чтобы порезаться в стрелялки или стратегии, - подвал с игровыми компьютерами, дешевыми столами и стульями имелся почти в каждом дворе.

Почти 20 лет назад интернета, считай, не было, поэтому клуб оставался единственным местом, где можно было сразиться с реальными людьми на полях виртуальных сражений. Но уже к 2004 - 2005 году популярность клубов сошла на нет. Компьютеры появились практически у всех, да и скорость выхода в Сеть уже позволяла находить соперников для игр, сидя дома.

Сейчас компьютерные клубы в столице переживают настоящий ренессанс. Теперь на первое место выходит не вопрос, во что ты играешь, а вопрос - как ты играешь.

Скоро в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» откроется киберспортивная арена Winstrike - мощная и современная реинкарнация компьютерных клубов той эпохи.

Создатели киберпространства сделали упор на комфорт и удобство игры. К услугам геймеров 125 мощных компьютеров OMEN by HP, 4 VIP-комнаты на 25 мест, большие мониторы с высоким разрешением LG. Еще до кучи: клавиатуры и мышки с быстрым откликом, удобные кожаные кресла.

Оснащение каждого игрового места стоит 250 тысяч рублей. Общие инвестиции в киберспортивную арену составили 1 млн. долларов.

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После официального открытия в Winstrike Arena также будут проходить и различные киберспортивные соревнования. В кафе на территории арены - с напитками, снеками и мягкими диванами - можно смотреть на больших настенных экранах, как играют разные команды. Сейчас люди на чужую игру смотрят примерно с тем же удовольствием, что и играют сами.

- Киберспорт стремительно набирает популярность среди молодых людей, поэтому открытие площадки на территории ЦДМ на Лубянке - важный шаг в развитии магазина, который предлагает широкие возможности досуга для детей старшего школьного возраста, - сказал старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров. - Мы рады приветствовать Winstrike и уверены в высокой популярности киберарены у наших гостей.

С первого дня работы на территории Winstrike Arena откроется отдельная стримерская студия, оборудованная для проведения круглосуточных трансляций. Пользователями арены станут десять популярных стримеров с суммарной аудиторией в миллион человек.

Стоимость часа игры на обычном компьютере - 50 рублей. В VIP-комнате - 100 рублей, если оплачивать через мобильное приложение Winstrike, и 200 рублей, если платить уже на месте.

Организаторы ждут, что киберспортивная арена будет пользоваться большой популярностью. Поэтому забронировать и оплачивать компьютер можно будет через мобильное приложение Winstrike.

В киберспортивном клубе даже установлена душевая комната! Это на тот случай, если компьютерное состязание затянется.

- Площадь нового пространства, расположенного на цокольном этаже ЦДМ на Лубянке около входа в магазин со стороны улицы Рождественка, составляет более 1000 кв. м, - рассказал руководитель холдинга Winstrike Ярослав Комков. - Арена станет первым киберспортивным комплексом в центре Москвы, способным на регулярной основе принимать профессиональные турниры международного уровня и любительские соревнования.