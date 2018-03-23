В некоторых кварталах реновации в Москве появятся бомбоубежища

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-23T15:09:28+03:00

Такие требования к застройке действуют по всей стране ещё с советских времён

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В новых жилых кварталах, возводимых в Москве по программе реновации, будут строить бомбоубежища. Напомним, в список сноса в столице попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Реновация пройдет в 250 кварталах, расположенных на 15 тысячах гектаров. Это около 30 процентов жилой застройки Москвы. Программа рассчитана до 2032 года. Сейчас разрабатываются проекты современных кварталов на месте сносимых пятиэтажек.

- С послевоенного времени в нашей стране всегда действовала директива планировать бомбоубежища при строительстве различных объектов, - сказала на встрече с журналистами сегодня, 23 марта, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Некоторые из укрытий находятся рядом с жилыми домами, наверняка, многие жители о них знают. Требования по строительству объектов гражданской обороны остались, и в рамках реновации они также будут выполняться. Конечно, бомбоубежища будут не в каждом квартале. Для них есть определенный радиус расположения по нормативам. Но то, что они будут это 100 процентов.

- При новой застройке по программе реновации подземное пространство можно будет использовать в качестве сооружений двойного назначения, - уточнила Юлиана Княжевская. - В обычное время они будут служить гаражами, бытовыми и инженерными помещениями, а при необходимости станут укрытиями для жителей.

По данным столичного департамента ГОиЧС, всего в Москве в подвалах жилых, общественных и производственных зданий, во дворах и на территориях различных учреждений находится несколько тысяч защитных сооружений гражданской обороны. Точную цифру в ведомстве не называют. Кстати, в сталинские времена первое в столице бомбоубежище было создано в знаменитом Доме на набережной.

Помимо этого, в качестве убежища в Москве могут использоваться около 170 станций метро, в основном глубокого заложения.

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