Почему на Мару Багдасарян, которая продолжает гонять несмотря на пожизненное лишение прав, не заведут уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:35 2018-04-01T15:41:08+03:00

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Неугомонная Мара Багдасарян снова в новостях! Скандальная стритрейсерша продолжает вляпываться в истории. Вкратце напомним, чем «известна» Мара. Сначала она эпатировала соцсети роликами, на которых на своем «Мерседесе» гоняет по московским улицам на запредельной скорости и вообще всячески нарушает правила дорожного движения. Первый «звоночек» - в октябре 2015 года. Мара с друзьями на белоснежном «БМВ» летела по Кутузовском проспекту с Воробьевых гор, где уже много лет тусуются любители ночных гонок. Разогнались так, что иномарка вылетела на встречку и «собрала» лоб в лоб несколько больших машин. Двое приятелей Мары погибли. Сама девица повредила позвоночник, сломала руки-ноги, несколько месяцев провела на больничной койке. Но в мае 2016-го оказалась в «Гелендвагене» сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, который убегал от патрульных машин. Выяснилось, что на самой Маре висит неоплаченных штрафов на миллион рублей. Гонщица провела десять суток в спецприемнике. Но даже арест ее нисколько не успокоил. Она продолжала нарушать, пачками набирая новые штрафы. Закончилось тем, что Мару Багдасарян пожизненно (!!!) лишили прав на управления автомобилями и выписали почти 600 часов общественных работ. Выпускницу юрфака Российского гуманитарного университету не смогли заставить мести дворы или таскать снег из-за ее здоровья - после того ДТП на Кутузовском ей тяжелая работа противопоказана, поэтому пришлось ограничиться раскладыванием бумажек в ЖЭКе и читательских карточек в библиотеке.

И вот - опять двадцать пять. Мара плевать хотела на пожизненный запрет водить авто. В ночь на субботу ее задержали на Ленинградском проспекте. Мара снова каталась без прав.

- В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», - заявили в пресс-службе московской полиции.

Чем ей это значит? Штраф до 30 тысяч рублей, или арест до 15 суток. Хотя ни то, ни другое Мару, похоже, не пугает. И то, и другое уже было. Но Багдасарян продолжает цинично нарушать правила. Смеется над законом, гаишниками и обществом. Что ей эти 30 тысяч? Если папа, владелец собственной мясоперерабатывающей компании, и по миллиону на ее штрафы давал... Словом, «административка» стритрейсершу совершенно не пугает.

- Сейчас Маре действительно по закону грозит только административная ответственность, - говорит автоюрист, бывший следователь МВД Станислав Лагойко. - У нас нет нормативов, где было бы прописаны другие санкции для злостных нарушителей такого рода. При рецидиве только величина штрафа или количество часов общественных работ может расти. Но уголовная ответственность за это не предусмотрена.

- Так может, внести какие-то изменения в законы - на примере той же Мары.

- На мой взгляд, полиция и сейчас может заводить на нее уголовные дела. Дело только в формулировке своих претензий. Чем сейчас занимается Мара Багдасарян? В уголовной статье «Хулиганство» преступление квалифицируется так: «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». На мой взгляд, девушка в полной мере проявляет неуважение к обществу. Она не имеет права водить машину, значит, представляет на дороге угрозу для себя, других водителей, пешеходов. Почему не предъявить ей обвинение по статье «Хулиганство»? Там наказание уже намного серьезней от штрафа до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

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