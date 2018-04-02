Как в Москве проверяют пожарную безопасность в ТЦ: "Не хватает огнетушителей, но главное - сработала сигнализация"

СЕГОДНЯ 17:20 2018-04-02T18:25:02+03:00

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Поводом для внеплановых проверок торговых центров в Москве послужила страшная трагедия в Кемерово - 64 человека не смогли выбраться из загоревшегося комплекса "Зимняя вишня". Были разговоры о запертых дверях, отключенной пожарной сигнализации и о том, что эвакуационные проходы были не перестроены после того, как здание бывшего кондитерского комбината стало торгово-развлекательным комплексом. А как с безопасностью в московских торговых центрах? Отправляемся на проверку в ТЦ «Город Лефортово» вместе с сотрудниками прокуратуры и МЧС.

Тревога учебная, реагировать не надо

- Сейчас объявят учебную пожарную тревогу торгового центра, - говорю фотографу Михаилу Фролову.

- Учебную? Да, никто даже не пошевелится. Думаешь, кто-то бросит свой суп в кафе или тележку с продуктами в супермаркете? - говорит с сомнением Миша.

Проверку решили начинать с кинотеатра. Пока поднимаемся на третий этаж, в торговом центре по громкой связи звучит предупреждение "В торговом центре будет проведена учебная тревога, реагировать на сигналы не нужно". Продавцы стали выглядывать из бутиков и прислушиваться.

Заходим в зал, где нет сеанса. Уборщица выметает оставшийся попкорн за креслами, на экране идут титры. В пожарном шкафу лежат огнетушители. Их сроки эксплуатации были в норме.

- Смотрите, запасные выходы открыты, - показывает нам начальник 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Сергей Кутьин. - А что за ними? Вот кнопка безопасности. Сейчас нажмем.

Сразу же зазвучала сирена и оповещение "По техническим причинам торговый комплекс закрывается, просим вас покинуть территорию".

- А слышно ли это в самом кинотеатре? - спрашивает Сергей Кутьин.

Если честно, слышно, но слабо. Еще и поверх звука из кинопроектора. А, если представить, что идет боевик, по сюжету которого стреляют, взрывают, услышат ли посетители реальную тревогу? На вопрос, должен ли фильм выключаться автоматически при срабатывании пожарной сигнализации, ответ с ходу не смогли дать даже представители кинотеатра.

Со слов представителей торгового центра, внеплановые проверки пожарной безопасности здесь действительно проходят, последняя была в октябре.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сработала сигнализация — стали собираться

Тем временем подходим к игровой зоне. Прямо перед нами сотрудницы застегивают молнии на куртках, закрывают на ключ двери и бегут к эскалатору.

- Сработала сигнализация — мы стали собираться. Мы по инструкции, взяли свои вещи, закрыли двери и покидали здание, - говорит за всех коллег аниматор Елена.

- Это вы молодцы. Но давайте проверим наличие огнетушителей, - говорит начальника 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Сергей Кутьин.

Сотрудницы точно знали, где лежат огнетушители и показали их. Но один из них был без даты производства, что нехорошо. Также сотрудник МЧС скажет, что для помещения больше 100 квадратных метров три огнетушителя недостаточно.

- А вы ими пользоваться умеете? - спрошу я.

- Конечно. Нам проводили лекцию по технике безопасности. Его нужно перевернуть, - показывает аниматор Ксения. - Дальше сорвать пломбу на огнетушителе, выдернуть стержень (прим. автора — чеку) и направить насадку шланга на горящий предмет.

Аниматор Ксения держит в руках огнетушитель, которым, с её слов, она умеет пользоваться.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Правда, что людей в выходные после трагедии в Кемерово было меньше? - спрошу.

- Заметно. Так в соцсетях же был брошен клич, чтобы все остались дома и не ходили.

Перед входом в тир, узнаем, что к ТЦ приехала пожарная машина. Оказывается, проверка была реальной — сигнал поступил на пульт дежурной части МЧС. Кстати, прибыли пожарные быстро - минут за семь. В тире представитель МЧС Сергей Кутьин просит администратора показать первичных средства пожаротушения. Молчание.

- Огнетушители на складе, - вспоминает администратор. - Здесь нет.

Это плохо. Сотрудница прокуратуры делает метку в блокноте. Мне же показалось, что плохо и еще в том, проверка магазинов выборочно.

- Нереально проверить все-все. Наличие огнетушителей у арендаторов должен собственник проверять. Главное для нас проверить систему всего торгового комплекса. И вы видели, как в игровой зоне сотрудницы быстро собрались — с персоналом работали и рассказывали правила безопасности, - говорит старший помощник Лефортовского межрайонного прокурора Наталья Гаврилина.

Внеплановые проверки со слов представителей торгового центра действительно проходят, последняя была в октябре после пожаров в ТЦ «Рио» и «Синдика». В это время сотрудник МЧС попросил показать, как разблокируются эвакуационные двери.

- Чтобы предотвратить вандализм и терроризм, чтобы никто не заходил, эвакуационные двери в обычное время закрыты. Но в них система контроля и управления доступом (СКУД). Если человеку вдруг просто стало плохо и он хочет выйти — нажмет зеленую кнопку и все двери разблокируются. Так же при пожаре, - рассказывает главный инженер ТЦ «Город Лефортово» Сергей Тихонов. - Мы часто проводим плановые учения — смотрим, чтобы сигнализация и двери срабатывали. Кстати, мы еще предоставляем свое помещение для учений МЧС.

Спускаемся на парковку — с пожарными шкафами все в порядке. Здесь же расположен так называемый «пост 01». На смене Александр Мартаков. Его задача следить за датчиками. Если сработает один сигнал, нужно связаться с сотрудниками комплекса и проверить не ложная ли тревога? При реальном пожаре датчики сработают один за другим — так как дым быстро распространяется. Тогда уже не до проверок — нажимается пожарная кнопка.

Пожарный шкаф на подземной парковке.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник Лефортовского межрайонного прокурора Наталья Гаврилина:

- Вместе с надзорными органами профилактической работы была проведена проверка. Грубых нарушений не выявлено. Вместе с тем в помещениях арендаторов были выявлены нарушения режимного характера, в связи с чем будут прокуратура примет меры.

Заместитель начальника 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Сергей Кутьин:

- Совместно с собственником мы отработали эвакуацию людей в случае возникновения пожара, были проверены пути эвакуации, система противопожарной защиты. В целом, система работает, эвакуационные пути свободны. Есть некоторые замечания к арендаторам — отсутствие первичных средств пожаротушения, либо огнетушители были просрочены, а также нехватка знаний и навыков персонала, как действовать в случае возникновения пожара в торговом центре, где они работают. Предусмотрена административная ответственность за нарушение пожарной безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/645518" frameborder="0"></iframe> «КП» отправилась на инспекцию вместе с сотрудниками прокуратуры и МЧС.Михаил ФРОЛОВ

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