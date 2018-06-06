Как Дальний Восток «привлекает» китайских инвесторов

6 Июнь 17:34 2018-06-06T17:29:43+03:00

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Резонансное дело предпринимателя из КНР, которого уссурийские силовики обвинили в даче взятки после того, как бизнесмен оплатил оказание юридических услуг своему консультанту, дошло до Москвы и Пекина.

Столичный адвокат бизнесмена Антон Аранибар добивается независимой оценки ситуации со стороны Генеральной прокуратуры и Совета по правам человека, действующего при главе государства.

Попал на провокации

Началось все с того, что г-н Шэнь Юнюе построил гостиницу во Владивостоке, но бюрократические процедуры оформления затянулись, и он решил воспользоваться услугами профессионального юриста. В это время некий гражданин Филонов предложил ему оперативно «решить проблему», связанную с земельными участками и зданиями во Владивостоке, заверяя, что все действия будут совершены в рамках правового поля.

Антон Аранибар рассказал, что при получении денег от Шэнь Юнюе «юрист» собственноручно написал расписку в том, что это плата за оказание юридических услуг. Подлинник документа - в материалах уголовного дела. Но, несмотря на это, в день передачи гонорара бизнесмена арестовали и возбудили против него уголовное дело по статье о коррупции. В этот же момент было вынесено решение о заключении его под стражу. На сегодняшний день Юнюе находится в СИЗО уже более пяти месяцев.

Стоит отметить, что Шэнь Юнюе в сотрудничестве с нашей страной не новичок, а крупный инвестор в экономику Приморского края. Более чем за 15 лет работы в России он успел реализовать во Владивостоке и других приморских городах несколько многомиллионных программ, приносивших хорошую прибыль региону, создал рабочие места для россиян и заплатил огромные суммы налогов.

По словам адвоката, г-н Шэнь Юнюе не скрывал, что владеет Уссурийским комбайноремонтным заводом, земельными участками, зданиями и другими объектами движимого и недвижимого имущества в Уссурийске, Владивостоке и Находке. Следует отметить, что на сегодняшний день деятельность всех предприятий Юнюе заморожена, и все то время, пока бизнесмен находится в СИЗО, сотни людей продолжают оставаться без работы и, соответственно, финансовых средств.

Китайский поворот

Дело г-на Юнюе уже вышло на международный уровень. В частности его взял на контроль Генеральный консул КНР во Владивостоке г-н Янь Вэньбинь, который намерен в ближайшее время посетить соотечественника, чтобы лично разобраться в ситуации.

Сразу несколько китайских СМИ рассказали о резонансной истории, отметив совпадение с другими схожими эпизодами. Так, например, харбинское издание «Дунбэйван» заявило о, как минимум, 10 успешных предпринимателях из провинции Хэйлунцзян, арестованных в Приморье по подозрениям в экономических преступлениях. Примечательно, что в ряде дел в качестве свидетеля обвинения фигурирует тот же «юрист», который спровоцировал г-на Юнюе на якобы противоправные действия. Может, соответствующим органам все-таки стоит обратить внимание на сомнительные юридические услуги этого «специалиста»?

Неудивительно, что из-за подобных «случайностей» эксперты не исключают негативного влияния на общую политику и настроения китайских инвесторов в будущем.

И такой негатив нам не нужен, потому как он расходится с сегодняшней реальностью, когда страна, находясь под многочисленными зарубежными санкциями, все же старается привлечь иностранные инвестиции. Ведь не просто так в этом году Президент РФ Владимир Путин провел рекордное количество переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, на которых обсуждалось увеличение китайских инвестиций в нашу экономику. При этом по заверениям г-на Путина для этого в России будут созданы все необходимые условия.

В свете этого ситуация с Юнюе вызывает немало вопросов у его адвоката Антона Аранибара:

- Мой подзащитный уже более пяти месяцев находится в СИЗО. За все это время его только однажды допросили, перед тем как взять под стражу. До сегодняшнего для больше никаких следственных действий с ним не проводится. Причем несмотря на все доводы и ходатайства защиты, суд продлевает сроки содержания господина Юнюе под стражей. Но ведь мой подзащитный не может воспрепятствовать производству по уголовному делу. Например, скрыться. Только вот Шэнь Юнюе скрываться никогда не пытался, к тому же, он имеет постоянную регистрацию в Уссурийске.

Приговорен к формальному лечению

По словам адвоката, Шэнь Юнюе (1957 года рождения) страдает рядом сердечно-сосудистых заболеваний и сахарным диабетом, а соответственно нуждается в приеме большого количества лекарств, которыми его не могут обеспечить в следственном изоляторе.

- Наличие у Шэнь Юнюе гипертонии 3-й степени и диабета подтверждено приложенными к ходатайству документами из медицинских учреждений КНР и России. После наших настойчивых обращений было решено провести медицинское обследование в межобластной больнице Владивостока. Мы было обрадовались, но далее выяснилось, что данное медучреждение находится в одном здании с СИЗО № 1, и де-факто он продолжает находиться в изоляторе, в то время как по документам проходит осмотр, - рассказывает Антон Аранибар. - Сейчас мы добиваемся проведения независимого обследования, которое покажет реальное состояние здоровья гражданина Китая. Там, увы, налицо ухудшения, которые очевидны даже непрофессионалу. Нет сомнений, что дальнейшее нахождение в СИЗО напрямую угрожает здоровью и жизни г-на Юнюе.

P.S.

В настоящий момент следователь по делу не назначен, а предыдущего отстранили. Понятно, что все это время г-н Юнюе не просто находится в «подвешенном» состоянии у себя дома, а и в следственном изоляторе.