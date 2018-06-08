Реновация пятиэтажек в Москве: Ещё одна новостройка для переселенцев готова. Теперь - в Северо-Восточном округе

СЕГОДНЯ 14:10 2018-06-08T14:31:37+03:00

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Реновация начинается на северо-востоке Москвы. Сегодня, 8 июня, журналистам показали готовую под заселение новостройку в Бабушкинском районе - на улице Летчика Бабушкина, вл. 39. Напомним, жильцы первых двух пятиэтажек на улице Константина Федина на востоке столицы уже практически полностью переехали в новые квартиры в 18-этажном доме на 5-й Парковой улице. Первые ключи здесь начали выдавать в конце февраля - начале марта этого года («Комсомолка» подробно писала об этом). Затем мы сообщали о том, как сейчас обживаются на новом месте первые переселенцы программы реновации.

В апреле стартовало расселение шести пятиэтажек в четыре многоэтажки на проспекте Вернадского в Западном округе столицы. Как и в первых двух округах, на северо-востоке переселение жителей будет проходить из двух соседних хрущевок, попавших в программу реновации. Это дом 9 по улице Осташковской - корпус 2 (100 квартир) и корпус 3 (80 квартир).

В новом доме на улице Летчика Бабушкина, д. 39 всего 168 квартир (см. ТТХ). Рядом ещё один точно такой же корпус - д. 41

Дом по адресу улица Летчика Бабушкина, вл. 39.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старые и новые дома находятся недалеко друг от друга, примерно в 100 метрах. Все, чем привыкли пользоваться жители в своем районе, остается и после новоселья. Ближайшая станция метро – "Бабушкинская". Пешком можно дойти до сетевых продуктовых магазинов "Магнит" и "Дикси". Тут же через дорогу - школа, детсад, центр госуслуг "Мои документы" и парк "Торфянка" с прудом.

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ «КОМФОРТ-КЛАССА»

Сегодня и завтра переселенцам будут выдавать смотровые ордера.

- Новые дома полностью готовы под заселение, - сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. - Всего в Северо-Восточном округе сейчас под снос намечено 498 домов, в Бабушкинском районе - 98 домов. На северо-востоке города подобрано 34 стартовые площадки для программы реновации, но подбор свободных участков еще идет. Нам в этом помогают местные жители, которые предлагают свои варианты. Что касается готовых новых домов, то в благоустроенных квартирах есть все необходимое, везде выполнена отделка «комфорт-класса». Дворы и соседние с ним места отдыха полностью отремонтированы по требованиям благоустройства программы реновации (см. подробности ниже).

Подъезды оборудованы автоматическими подъемниками.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корреспонденты "КП" побывали сегодня в нескольких квартирах в новостройке на улице Летчика Бабушкина. В них при желании никакого ремонта можно не делать. Вся отделка полностью готова. Приноси вещи, мебель - и живи! Из окон верхних этажей открывается красивый вид на Останкинскую башню и цветущие парки. В одной из двушек просторная гостиная такой планировки, что легко превратится в две комнаты - и в каждой будет окно. Но есть и особенность - в доме этой серии в квартирах нет гардеробных и кладовок.

Просторная кухня в новом доме.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такие же новостройки для участников реновации в СВАО сейчас начнут заселять жители Южного Медведково - улицы Полярная, дом 3, корпус 1 (96 квартир). Для них выделили многоэтажки на улице Полярная, дом 1, корпус 2 и в проезде Дежнёва, дом 26.

Вчера во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным мэр Сергей Собянин сообщил главе государства, как в Москве продвигается программа реновации.

- Сейчас начато проектирование и строительство на 250 стартовых площадках, которые и дадут толчок дальнейшей волне переселения, - сказал Сергей Собянин. - В этом году будут переселены более десяти тысяч москвичей.

Ранее столичные власти сообщили, что в 2018 году в столице планируют заселить жителей сносимых пятиэтажек в 32 построенных ранее домов в шести округах. Это всего 6 871 квартира. Из них большинство уже сданы и практически отремонтированы по стандартам реновации.

В новый список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Старые и новые дома находятся недалеко друг от друга, примерно в 100 метрах.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК БУДУТ ПЕРЕСЕЛЯТЬ

Процедура в целом выглядит так же, как для «первопроходцев» из пятиэтажек на улице Константина Федина в Восточном округе и проспекте Вернадского в Западном округе.

В эту пятницу, 8 июня, вечером жители начнут получать смотровые ордера на квартиры - официально бумажка называется «Уведомление на осмотр». На бланке указан адрес многоэтажки, конкретный номер квартиры и этаж, на котором она находится.

Такие ордера разносят по сносимым пятиэтажкам и вручают переселенцам лично. При желании их можно получить и в Центре информирования по переселению. Он находится в этом же новом доме на улице Летчика Бабушкина, д. 39.

- Для нас большой неожиданностью стало такое быстрое переселение, - говорит Наталья, жительница дома 9 на Осташковской улице, молодая мама. - Всем домом почти единогласно голосовали за реновацию. Квартиры у нас маленькие, кухни тесные, трубы постоянно текут. Лифта нет, и тяжело с маленьким ребёнком и коляской спускаться и подниматься по лестнице. Скорее бы увидеть новую квартиру и поселиться в ней!

Завтра, то есть в субботу, 9 июня, Наталье, как и остальным жильцам первых в СВАО расселяемых хрущевок, станут выдавать ключи и показывать положенные им новые квартиры. Ответы на важные вопросы о переселении.

В Центре с 9.00 до 21.00 ежедневно принимают первых переселенцев из двух сносимых домов Северо-Восточного округа столицы. В Центре есть пандусы для инвалидов, бесплатный детский уголок с книжками и игрушками, туалет, кулер с водой, информационные стенды. На вопросы жителей отвечают специалисты районной управы, департамента имущества, департамента строительства, управления социальной защиты и Фонда реновации Москвы.

Жильцы старых пятиэтажек уже инструктируют кошек, которым предстоит первым зайти в новые квартиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТРЫ МОЖНО ВЗЯТЬ ЗА ДОПЛАТУ

Многих волнует вопрос: придется ли платить за новую квартиру при сносе старой пятиэтажки?

- Нет, положенная по закону квартира в новостройке взамен сносимого жилья выдается всем участникам программы реновации бесплатно и при их желании в собственность, - отвечают в мэрии Москвы.

При этом новые бесплатные квартиры будут по площади примерно на 20 процентов больше. Количество комнат – не менее чем в старой квартире в пятиэтажке. Жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире. Общая площадь – больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования (кухни, прихожей, коридора, ванной, туалета). Доплачивать за такое увеличение площади не потребуется.

Но для участников реновации, желающих расширить квартиру сверх положенных бесплатных метров, действуют утвержденные Сергеем Собяниным правила. Доплату нужно будет внести только за «лишние» метры. Их высчитывают по специальной формуле. При этом цена будет рыночной. Ее утвердят для конкретного дома по расчетам независимых оценщиков.

К примеру, для первого дома переселенцев на 5-й Парковой улице «квадрат» стоит от 152,8 тысяч рублей до 176,5 тысяч рублей. Сейчас на портале Стройкомплекса Москвы вывешен список из квартир - однушки и трешки в доме на проспекте Вернадского.

Есть и нюанс - если положенная бесплатная квартира окажется по жилой площади чуть меньше, чем старая, тогда при желании переселенцы могут получить вместе с квартирой ещё и доплату за недостающие метры.

После осмотра и окончательного выбора квартиры жителям положено до 90 дней на все процедуры - оформление необходимых документов, упаковку вещей и переезд. Если новоселы найдут в квартире строительные недоделки, тогда этот мелкий ремонт им сделают бесплатно и в короткие сроки.

ТТХ НОВОСТРОЙКИ

Дом на улице Летчика Бабушкина, дом 39

Серия здания - П44Т-1/17Н1

Площадь - 9 тыс. кв. м

Высота - от 14 до 17 этажей, с техподпольем и чердаком.

3 подъезда, 168 квартир - 68 однушек, 84 двушки и 16 трешек.

На площадке 4 квартир - 1 однушка, две двушки (распашонка и линейка) и 1 трёшка.

Высота потолков в квартирах - 2,75 м.

В каждом подъезде - грузовой и пассажирский лифты, низкий вход в холл с улицы, система видеонаблюдения и пожаротушения.

Первые этажи - нежилые, под магазины, службы быта, отделения банков и другие полезные для жителей сервисы.

Дом панельный, высокого класса энергоэффективности, на фасадах - трехслойная панель с облицовкой "под кирпич".

Двор благоустроен, есть детская площадка, спортплощадка с уличными тренажерами, лавочки, фонари. Вокруг дома высажены газоны и деревья.

С трех сторон здания находятся наземные бесплатные парковки для жителей - всего 24 места.

В 100 метрах от нового дома работают детсады и общеобразовательные школы

Ближайшая станция метро «Бабушкинская" - от дома в 10 минутах ходьбы бодрым шагом.

ЧТО В КВАРТИРАХ

В новостройке на улице Летчика Бабушкина техническая "начинка" и отделка квартир сделана по стандарту реновации, но в планировке есть некоторые отличия:

В прихожей

Металлическая входная дверь с глазком, дверным звонком и сейфовым замком, электрощиток, домофон, датчики пожарной сигнализации. На полу - керамогранит. В общем холле перед квартирами на площадке - щиток со слаботочными линиями (телефон, интернет).

Входная дверь квартиры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В санузлах

Ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, розетки, место для стиральной машины. В каждой квартире в сантехническом люке в туалете - мини-пожарный рукав.

Трубы водоснабжения.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стены - керамическая плитка от пола до потолка. В техническом люке - коммуникации, водосчетчики с автоматической передачей данных в центр госуслуг. Дом полностью подключен ко всем инженерным системам - вода, свет, отопление. В квартирах - ванная и туалет раздельные.

Отделка ванной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В комнатах

На стенах - светлые обои под покраску, на полу - износостойкий ламинат на звукоизоляционной подложке, на потолке - светильник на 4 - 6 лампочек в зависимости от метража комнаты. В каждой комнате - 4 - 5 розеток для бытовых приборов. Везде проводка спрятана под плинтусы.

В новостройке на улице Летчика Бабушкина техническая "начинка" и отделка квартир сделана по стандарту реновации.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с разными режимами открывания и москитной сеткой. Около окна на стене - клапан вентиляции с возможностью самостоятельного регулирования притока воздуха.

На батареях отопления - датчики регулировки температуры и передачи данных расхода тепла в единый диспетчерский центр управляющей компании.

Межкомнатные двери - из бруса с покрытием из ламината, с ручками и замками. В двушках и трёшках - двустворчатые двери в гостиных.

На кухне

На полу - керамогранит, в рабочей зоне на стене - «фартук» из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки. По всем стенам в общем не менее 10 розеток для бытовой техники. В двушках и трешках на верхних этажах - из кухне сделан дополнительный вход в одну из комнат. Во всех двушках и трёшках - треугольные или прямоугольные эркеры на окнах кухни.

Балкон с остеклением.