Судимый за изнасилование и убийство маньяк рассказал, зачем напал на девочку в Очаково

СЕГОДНЯ 16:58 2018-06-09T17:25:28+03:00

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42-летний Виталий Косячкин, задержанный за нападение с ножом на 11-летнюю девочку в Очаково, дал первые показания. Поначалу преступник ссылался на амнезию и провалы в памяти, но вскоре понял, что изображать дурачка перед следователями не выйдет, и во всем признался.

- По его словам, он хотел украсть телефон у подростка, - сообщила "Комсомольской правде" сотрудник пресс-службы ГСУ СК по Москве Оксана Пищулина. - Поэтому проследовал за ней в подъезд и напал, ударив ножом. К слову, холодное оружие он постоянно носил с собой. Известно, что гражданин был судим за изнасилование и убийство. Один это случай, или разные - уточнить не могу. Но в местах лишения свободы подозреваемый провел 17 лет - меньше, чем ему назначил суд. Освободился, видимо, условно-досрочно.

Виталий Косячкин работал в автомастерской в Очаково. Уроженец Узбекистана, однако поймали его при попытке бегства в Нижний Новгород. Рейсовый автобус остановили сотрудники ГИБДД - при себе у подозрительного пассажира, чья внешность совпала с фотороботом, обнаружили тот самый нож, которым он ранил девочку в грудь.

Тем временем, после сложной операции школьница пришла в себя. От удара у нее оказались задеты сразу несколько внутренних органов. К счастью, кровотечение удалось вовремя остановить. Девочке повезло - буквально через минуту после нападения ее обнаружил сосед, который и вызвал "скорую".

Как подчеркнули в пресс-службе следственного комитета, внешне задержанный выглядит вполне вменяемым - не психопат. Информации о том, что подозреваемый нападал на других девочек в районе, нет. Однако, Косячкин может оказаться убийцей нижегородской студентки Марии Гликиной, погибшей четыре года назад. Внешность задержанного оказалась идентична фотороботу разыскиваемого убийцы.

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