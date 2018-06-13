Регионам только местное ?

СЕГОДНЯ 10:15 2018-06-13T10:17:32+03:00

Жители регионов могут лишиться привычных продуктов питания и получить местное, но дорогое – на Неделе ритейла в России озвучили новые предложения по дополнительному регулированию деятельности федеральных торговых сетей

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О необходимости ограничить долю федеральных торговых сетей на территории регионов упомянул в рамках обсуждения на Неделе российского ритейла заместитель начальника департамента экономического развития Вологодской области Дмитрий Антонов.

"Возможно, надо на государственном уровне применять какие-то меры регулирования в отношении, в том числе, федеральных сетей. Мы предлагали в свое время ограничить процент федеральных сетей на территории субъектов федерации. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, просим поддержку субъектов, чтобы выступать с такими законодательными инициативами", - отметил он на сессии.

Однако вследствие нововведений жители регионов рискуют остаться без привычного ассортимента продуктов и столкнуться с ростом цен. Это понимает и сам Антонов, признавая, что приход крупных сетей в регионы, несомненно, производит положительный эффект – потребители ощущают понижение стоимости продуктов питания. Поэтому покупатели, в отличие от некоторых представителей местной власти, однозначно поддерживают развитие крупных торговых сетей. Социологи ВЦИОМ, например, отмечают, что большинство жителей регионов предпочитают отовариваться в магазинах крупных сетей, да и в целом 65% потребителей поддерживают увеличение числа магазинов федеральных ритейлеров в их населенных пунктах.

Такие цифры не вызывают удивления, особенно если принимать во внимание все преимущества, которыми обладает федеральный ритейл по сравнению с региональным. ВЦИОМ опубликовал данные, исходя из которых, наиболее заманчивыми для потребителей в магазинах крупных сетей остаются доступные цены, система скидок и широкий ассортимент. То есть то, чем пока не могут похвастаться ни несетевые ритейлеры, ни региональные сети.

Удивительно, но в этом с потребителями согласны и местные предприниматели, большинство из которых выступает за развитие партнёрских отношений с федеральными ритейлерами. Почему? Во-первых, для производителей – это канал сбыта их продукции и возможность «подрастить» собственный бизнес. Во – вторых, местный ритейл в кооперации с крупными сетями находит для себя выигрышные ниши, заняв которые, обеспечивает себе безбедное существование.

Эксперты рынка предостерегают власти, как региональные, так и федеральные, от излишнего регулирования. Опрос региональных бизнесменов, проведенный центром «Платформа», наглядно показал, насколько незначительна в этих кругах поддержка политики регионального протекционизма: около 80% проинтервьюированных экспертов не видят реального инструмента развития отечественного производства и регионального бизнеса в ограничении федерального ритейла или навязывании ему обязательных квот для местных продуктов.

Впрочем, в федеральных ведомствах с ними солидарны. "У нас глобальный рынок, у нас единое пространство, и нельзя ограничивать. Это в первую очередь навредит местным производителям, потому что он останется тогда только на местном рынке и никуда больше выйти не сможет, потому что в другой области тоже такие же производители, которые тоже будут в своей квоте сидеть", - выступил против введения в магазинах квот для местных производителей заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Никита Кузнецов.