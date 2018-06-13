Как будут работать метро, такси и ярмарки выходного дня на ЧМ-2018 в Москве

СЕГОДНЯ 19:15 2018-06-13T19:31:08+03:00

Стало известно, как во время ЧМ-2018 в Москве будут работать метро, МЦК и такси, а также ярмарки выходного дня. Фото: Алиса ТИТКО

Все службы столицы переходят на особый режим работы в дни ЧМ-2018 в Москве

Изменить размер текста: A A

14 июня в Москве, как и по всей нашей стране, стартует чемпионат мира по футболу. Первый матч Россия - Саудовская Аравия увидим уже вечером в этот четверг в 18.00 в «Лужниках».

Москвичей волнует не только игра нашей сборной, но и то, как столица будет жить и работать во время мундиаля. «Комсомолка» подробно писала об этом.

Теперь стало известно, как во время ЧМ-2018 в Москве будут работать метро, МЦК и такси, а также ярмарки выходного дня . В мэрии Москвы ответили на эти вопросы.

1. Можно ли приехать к стадиону на такси?

Что касается «шашечек», то подъезжать к стадионам «Спартак» и «Лужники», а также к фан-зоне на Воробьевых горах смогут только аккредитованные водители. Для них открыли специальные стоянки с необходимыми указателями. А по городу все такси могут ездить в дни ЧМ так же, как и прежде, без отдельной аккредитации.

Если вы заказываете такси в район ЧМ через одного из крупных сервисов-агрегаторов, то, скорее всего, к вам приедет аккредитованный автомобиль. Если же вы предпочитаете заказывать такси напрямую, то вам пригодится список аккредитованных компаний:

Евростандарт: + 7 (495) 223-33-23

Шоколад такси: + 7 (495) 989-11-11

Taxity: + 7 (495) 281-88-88

Ритм жизни: + 7 (495) 641-11-11

ТАКСИ БИЗНЕСКАР: + 7 (926) 848-76-87

Зеленоглазое такси: + 7 (495) 602-09-09

6-й ТМП: + 7 (495) 660‑11-00

Такси Букет: + 7 (495) 927-00-00

Формула такси: + 7 (495) 777-57-77

Мостакси: + 7 (495) 540-40-40

Глававтопрокат: + 7 (495) 927-11-11

Такси 2412: + 7 (499) 995-24-12

М.такси: + 7 (495) 000-04-99

Key to way: + 7 (800) 222-20-97.

2. Будут ли в дни матчей закрывать входы и выходы на станциях метро около стадионов?

В дни матчей на стадионах «Лужники» и «Спартак», а также в фан-зоне на Воробьевых горах перед началом игры и после нее ожидается большой поток болельщиков.

В часы приезда зрителей на стадион и в фан-зону, то есть примерно за два часа до начала матча, только на выход пассажиров будут работать:

В районе «Лужников»

- южный вестибюль станции «Спортивная»;

- северный вестибюль станции «Воробьевы горы»;

- станция Лужники МЦК.

В районе «Спартака»

- северный вестибюль станции «Спартак» (на Проектируемый проезд и Волоколамское шоссе);

- дополнительно при необходимости на такой же режим работы могут перевести и южный вестибюль станции «Тушинская» (к Волоколамскому шоссе).

А после окончания матчей, когда болельщики поедут по домам, эти же вестибюли метро и МЦК около «Лужников» и «Спартака» будут работать только для входа пассажиров.

В районе фан-зоны на Воробьевых горах в течение игрового дня может транслироваться до трех матчей, поэтому болельщики сюда будут приезжать и уезжать с утра и до вечера. На соседних станциях подземки:

- во время приезда зрителей южный вестибюль станции «Университет» и вестибюль № 1 станции «Ломоносовский проспект» (к МГУ) при необходимости будут работать только на выход;

- во время отъезда болельщиков северный вестибюль станции «Университет» (кроме дней проведения матча на стадионе «Лужники») и вестибюль № 1 станции «Ломоносовский проспект» (все дни) будут работать только на вход. Основной поток посетителей фан-зоны после матчей в «Лужниках» будет направляться на станцию «Ломоносовский проспект».

Точное время изменения работы перечисленных вестибюлей будет зависеть от потока болельщиков.

Кроме того, все станции метро и МЦК будут работать до 3 часов ночи:

- с 16 июня на 17 июня;

- с 27 июня на 28 июня;

- с 3 июля на 4 июля;

- с 11 июля на 12 июля.

3. Какие льготы действуют для болельщиков на городском общественном транспорте?

На матчи чемпионата мира можно попасть с билетом и паспортом болельщика (FAN ID). Это персонифицированная карта зрителя, необходимая для прохода на стадион. Получить ее должен каждый, кто купил билет.

Документ дает право посещать игры, но его обладателям доступны и некоторые бонусы. Например право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей, а также на городском общественном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах в день игры.

Обратите внимание! Бесплатный проезд положен только при наличии сразу двух документов - паспорта болельщика и билета на матч. Если какого-то из этих двух документов нет, тогда за проезд придется заплатить. Если потеряли или испортили FAN ID, то восстановить его можно в пунктах технической поддержки в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Приходите туда с документом, удостоверяющим личность, данные которого вы первоначально указывали в заявке на получение FAN ID. А утерянный (или забытый, испорченный) паспорт болельщика будет заблокирован.

4. Будут ли работать уличные ярмарки, стройки, речные трамвайчики и остальные оживленные места?

Публичных мероприятий в дни ЧМ по всей столице станет меньше. Хотя музеи, театры, парки будут работать в обычном режиме. Но ярмарок выходного дня станет меньше. Из-за матчей на стадионе «Лужники» 17 июня, 1 июля и 15 июля не будет работать ярмарка выходного дня в районе Хамовники по адресу: Комсомольский пр-т, вл. 22. В остальное время ярмарка на этой площадке будет принимать покупателей в обычном режиме.

По Москве-реке в дни матчей на стадионе «Лужники» 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля судам запрещено плавать около Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста. В дни матчей на стадионе «Спартак» 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля нельзя будет прокатиться по Москве-реке от Спасских мостов (44,7 км) до Строгинского моста (40,5 км), а также в канале имени Москвы от реки Москвы (40,6 км) до Сходненского канала (44 км). На этих участках запрещены остановка, стоянка на якоре и передвижение судов, включая маломерные суда. Ограничение действует с 12.00 до 24.00.

Некоторые столичные стройки также приостановят. Это коснется, например, капитальных строительных работ в новых и реконструируемых зданиях в комплексе «Лужники» - в Центре художественной гимнастики, теннисном клубе, бассейне. При этом отделочные работы внутри помещений могут продолжаться. Кроме этого, приостановят строительство дорог недалеко от стадионов и тренировочных полей, которые будут задействованы в чемпионате мира. По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, временная приостановка строек не скажется на сроках их сдачи в эксплуатацию.

КСТАТИ

Автобусы на ЧМ-2018 в Москве: как будет работать городской транспорт

Только в дни матчей ЧМ-2018 в районах стадионов «Лужники» и «Спартак», а также фан-зоны на Воробьевых горах по временным маршрутам будут ездить некоторые автобусы. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в Департаменте транспорта Москвы (подробности)