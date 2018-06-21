2018-06-21T17:12:03+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

На Красной площади в Москве открыли парк футбола

Именно из-за него туристы целую неделю не могли подойти к мавзолею и Кремлю
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Парк представляет из себя огороженную территорию, на которой размещены различные аттракционыПарк представляет из себя огороженную территорию, на которой размещены различные аттракционыФото: Павел КЛОКОВ
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Специально к чемпионату мира, который впервые за всю историю футбола проходит в России, в столице оборудовали целый игровой парк. И разместили его в самом сердце Москвы - на Красной площади. Туристы и жители города до последнего гадали, что же там будет. Ибо все эти дни, с начала чемпионата, не могли попасть на Красную площадь. И вот парадные ворота распахнулись, и всех желающих начали пускать в парк - через рамки металлоискателей (вход в него - со стороны Храма Василия Блаженного, выход - со стороны Исторического музея).

Игрок бьет мячом по воротам, а искусственный голкипер, реагируя на движение, парирует удар Фото: Павел КЛОКОВ

Игрок бьет мячом по воротам, а искусственный голкипер, реагируя на движение, парирует ударФото: Павел КЛОКОВ

Парк представляет из себя огороженную территорию, на которой размещены различные аттракционы. Самый популярный «Робот-вратарь». Игрок бьет мячом по воротам, а искусственный голкипер, реагируя на движение, парирует удар. То есть бить надо не только точно, но и сильно. Сразу после открытия парка проверить собственный удар выстроились десятки желающих. И в том числе корреспондент «КП». Пока стояли, наблюдали за роботом-вратарем. Тот отражал почти все удары, кроме летящих в «девятку». Именно туда я и попал, когда подошла моя очередь (честное слово!).

На всей территории парка постелен мягкий искусственный газон. Так что можно сидеть (или лежать) в любом месте.

Чуть дальше установлены пять столов с настольным футболом. Это, пожалуй, второй по популярности аттракцион. Папы играют с сыновьями, мамы с дочками, детвора - друг с другом. Бронзу я бы присудил испытанию, которое называется «бомбардир». Участнику нужно вдарить мячом по одному из девяти щитков, который мигает. Чем больше будет точных ударов, тем больше очков начислет тебе устройство. Ребята соревнуются целыми компаниями.

На Красной площади в Москве открыли парк футбола Фото: Павел КЛОКОВ

На Красной площади в Москве открыли парк футболаФото: Павел КЛОКОВ

Также в парке футбола можно охладиться. В прямом смысле слова. Зайти в павильон с ледяными скульптурами. Каждая из них посвящена тому или иному городу, в котором проходят игры чемпионата.

Вход в парк футбола ЧМ-2018 бесплатный. До 15 июля в нем будут проводить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола и розыгрыши призов. Время работы - с 10.00 до 22.00.

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