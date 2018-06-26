2018-06-26T09:40:46+03:00
Общество

Стритрейсерша Мара Багдасарян выставила на продажу свой спорткар

Машину S-класса с пробегом в 47 тысяч км гонщица оценила в 7,5 миллионов рублей
Семен ЕЛЕНИН
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Девушка много раз сообщала, что обожает немецкие спорткары марки «Мерседес»Девушка много раз сообщала, что обожает немецкие спорткары марки «Мерседес»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда московских дорожных скандалов Мара Багдасарян решила избавиться от своей машины. На страничке в Instagram стритрейсерша опубликовала объявление о продаже авто. На кону двухдверный «Мерседес» S-класса, выпущенный в 2015 году.

«Лимитированная версия. Один владелец. Пробег 47 000 км», - написала Мара в соцсетях.

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Машина 2015 года
1336 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

Один владелец - это, конечно, сама Мара. Девушка много раз сообщала, что обожает немецкие спорткары марки «Мерседес». А конкретно на этой машине Багдсарян и накатывала по московским улицам штрафы в сотни тысяч рублей.

Напомним, дочь владельца крупной мясоперерабатывающей компании Мара Багдасарян стала известна на всю страну после серии дорожных происшествий. Поначалу она просто выкладывала в соцсети ролики, как они с друзьями-стритрейсерами носятся по ночным дорогам. Осенью 2015-го Мара оказалась участницей смертельного ДТП на Кутузовском проспекте – «БМВ», в котором она ехала, вылетел на встречку и врезался в другу машину. Двое ее друзей погибли, а сама Мара провела несколько месяцев на больничной койке. Но уже в мае 2016-го она оказалась в «Гелендвагене» сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, который убегал от патрульных машин. Тогда-то и выяснилось, что на самой Маре висит неоплаченных штрафов на миллион рублей. Проведя 10 суток в спецприемнике Мара вернулась за руль и продолжила нарушать (нарушение правила парковки, превышение скорости и проч.). В итоге Багдасарян получила около 600 часов общественных работ и еще лишилась водительских прав: оказалось, что с ее заболеваниями водить машину запрещено. Мара пыталась оспорить решение суда и вернуть себе права, но не вышло.

Почему гонщица решила избавиться от своей любимой машины, она не уточняет. По одной версии она вроде как смирилась с тем, что водить ей так и не разрешат, а потому пытается избавиться от ненужного актива. По другой - просто решила сменить авто. Этот «Мерседес» уж слишком примелькался. Напомним, что даже после лишения водительских прав Мару Багдасарян несколько раз останавливали за рулем ее любимого спортивного «Мерса».

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