2018-06-26T13:17:46+03:00
Происшествия

В Москве задержали преподавателя университета, который насмерть сбил беременную женщину

Ещё одна пострадавшая до сих пор находится в больнице
Семен ЕЛЕНИН
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Михаил Исаханов - тот самый водитель, который 18 июня сбил на севере Москвы двух женщин, стоявших на тротуареМихаил Исаханов - тот самый водитель, который 18 июня сбил на севере Москвы двух женщин, стоявших на тротуареФото: ВКонтакте
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И все-таки он задержан. 33-летний Михаил Исаханов - тот самый водитель, который 18 июня сбил на севере Москвы двух женщин, стоявших на тротуаре. Авария произошла на улице Верхняя Масловка. По словам очевидцев, разогнавшийся BMW перед светофором резко затормозил - свет переключился на желтый и, чтобы не врезаться в уже остановившиеся машины, водитель вывернул на тротуар...

Мы уже писали: Наталье Львовой было 28 лет. Женщина находилась на восьмом месяце беременности, через две недели должна была родить. После столкновения женщины оказались зажаты под иномаркой. Из-под машины их вытаскивали очевидцы и приехавшие на вызов полицейские. Наталью доставили в больницу. Ребёнок погиб сразу. А женщина - спустя шесть дней, в реанимации...

Сидевший за рулём авто Михаил Исаханов от медицинского освидетельствования отказался. Очевидцы говорят, что от него несло перегаром. Позже стало известно, что лихач - сотрудник Московского финансово-промышленного университета «Синергия», здесь он и преподаёт, и возглавляет отдел по работе со спонсорами. Известно, что права мужчина получил в 2015 году, а за последние полгода наездил на 49 штрафов.

Будущая мама потеряла ребенка и позже скончалась сама Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Будущая мама потеряла ребенка и позже скончалась самаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ещё одна пострадавшая, женщина 44 лет, до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Стоит отметить, что эта история попала в СМИ только после обращения мужа погибшей. И вот, спустя более чем неделю после ДТП основной фигурант уголовного дела все-таки задержан.

- В течение двух суток следователь планирует выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

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