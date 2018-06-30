2018-06-30T00:54:31+03:00
Происшествия

В Москву надвигается сильная гроза: закрывают фан-зону, Зарядье и летние кафе

Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды 30 июня
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Об ухудшении погоды сообщили в столичном МЧСОб ухудшении погоды сообщили в столичном МЧСФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице 30 июня резко сменится погода. Об этом сообщили в столичном МЧС.

- В Москве ожидается температура воздуха +26…28°С , облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10м/с, при грозе порывы до 15-20м/с, - предупредили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.

Спасатели советуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении.

На телефоны москвичей еще 29 июня стали приходить сообщения с текстом: "Росгидромет: 30.06.2018 в МО ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза, при грозе порывы ветра до 20 м/с. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны".

На время должны закрыться летние кафе. С просьбой не обслуживать клиентов на верандах в непогоду к рестораторам обратился Департамент торговли и услуг Москвы.

- Просим Вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты, - значится в обращении ведомства.

Вход в парк "Зарядье" 30 июня также будет закрыт.

- Купленные билеты можно будет вернуть в Медиацентре на стойке Флагманского туристско-информационного центра, начиная с 1 июля. При себе необходимо иметь билеты, чек, паспорт и банковскую карту, с которой была произведена оплата, - сообщили в пресс-службе парка "Зарядье".

В тоже время концерты на "Сцене на воде" на ВДНХ состоятся даже в дождливую погоду.

А футбольные матчи Франция-Аргентина и Уругвай-Португалия придется смотреть по телевизору. Так как из-за непогоды закроют и фан-зону на Воробьевых горах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фанзоны на Воробьевых горах, - значится в сообщении главы столицы в соцсетях.

Москвичам и гостям городам придется отменить и поход в Московский зоопарк.

- Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15.00, - сообщили в пресс-службе зоопарка. - С 7.30 до 15.00 зоопарк будет работать в штатном режиме.

СОВЕТЫ МЧС:

- находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями;

- паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- при грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться;

- грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП;

- во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

ВАЖНО

Если вам понадобилась помощь, звоните по телефонам: 01, 101, 112.

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