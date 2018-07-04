2018-07-04T15:22:55+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Английского болельщика, который оставил надпись на памятнике Федору Черенокву, оштрафовали на 3 тысячи рублей

20-летнему фанату грозило 160 часов обязательных работ
Семен ЕЛЕНИН
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Дело об административном правонарушении в отношении Холла Руфуса Эдварда уже рассмотрено. Фото: Василий ПОНОМАРЕВ/ТАССДело об административном правонарушении в отношении Холла Руфуса Эдварда уже рассмотрено. Фото: Василий ПОНОМАРЕВ/ТАСС
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Болельщик из Англии, который вчера вечером оставил автограф на памятнике у стадиона «Спартак», отделался легким испугом. Напомним, перед матчем чемпионата мира Англия - Колумбия болельщики увидели, что на памятнике футболисту Федору Черенкову появилась надпись «England». Полицейские вычислили человека, который ее сделал, по камерам видеонаблюдения. Еще по ходу матча его вывели с трибун. Задержанный оказался 20-летним гражданином Великобритании.

В полиции на него завели административное дело по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Разлет наказания по ней - от штрафа в 10 тысяч рублей до 160 часов обязательных работ и запрета на посещение стадиона в течение трех лет. Однако серьезно молодого человека наказывать не стали.

- Дело об административном правонарушении в отношении Холла Руфуса Эдварда уже рассмотрено, - сообщили в Тушинском суде. - Он признан виновным, ему назначено наказание - административный штраф три тысячи рублей. В судебном заседании присутствовал, вину признал, принёс свои извинения Российской Федерации.

Пока не известно, отправиться ли 20-летний нарушитель вслед за сборной Англии в Самару (там англичане сыграют со шведами в матче 1/4 уже в субботу, 7 июля), или решит вернуться домой.

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