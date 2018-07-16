Версия: выпавшая с 19 этажа участница "Дома-2" была беременна от полицейского-взяточника

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-16T13:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Тело красавицы-брюнетки нашли под окнами элитной высотки на Минской улице - это район Мосфильма. Бывшая участница «Дома-2» Настя Тарасюк выпала с 19 этажа. Шансов выжить после падения на асфальт с такой высоты не было. Верить в самоубийство отказывались многие друзья Насти. Девушка буквально пару дней назад переехала в новую съемную квартиру с шикарной мебелью, собиралась в очередное путешествие к теплым южным морям. И тут... С чего бы?

В некоторых СМИ со ссылкой на близких-преблизких друзей появились шокирующие подробности. Настя была беременна. А ее «бойфрендом» оказался высокопоставленный сотрудник полиции, которого буквально накануне задержали за взятки и превышение должностных полномочий. Якобы мужчина был против беременности любовницы, потому что он женат и разводиться не собирается. А вот Настя была настроена рожать, пусть и «для себя». Друзья предполагают, что полицейский мог решить избавиться от этой проблемы, и, даже находясь в изоляторе, нашел отморозка, который все сделал...

«ЖИЛИ БЕДНО, НАСТЮ ВОСПИТЫВАЛА БАБУШКА»

В телепроект «Дом-2» Настя Тарасюк попала в 19 лет. В конце 2013-го она приехала на кастинг из Шатуры, маленького городка на востоке Подмосковья. Крохотный, серый, скучный город.

Кастинг она прошла. Но продержалась на проекте всего несколько дней, так и не найдя себе пару. Домой она возвращаться не собиралась. Вынашивала планы снова вернуться в проект (подобных камбэков в истории «Дома-2» было сколько угодно). Какое-то время прожила с актером Альбертом Резиным - в его красногорской квартире. Альберт, кстати, тоже бывший участник «Дома-2».

- Настя хотела успеха, - рассказывает Резин. - У нее был план: мы должны были вернуться на проект вместе, стать парой и продержаться там как можно больше. А я тогда не мог. Были другие дела.

В итоге мальчик с девочкой расстались. Каждый пошел своим путем. Но в Шатуру Настя никогда больше не вернулась.

anastasiatarasyuk Настя Тарасюк

- Своего папу она никогда не знала. А мама ею не интересовалась. У мамы появился мужчина и на дочь она не обращала внимания, - вспоминает певица Карина Красавина, еще одна участница «Дома-2». - Настя рассказывала, что в Шатуре они жили очень бедно. Ее воспитывала бабушка. А мама... Мама даже и не знала, что дочь поехала в Москву на «Дом-2». Никаких отношений у них потом не было. Я этого не понимаю.

ЛЮБОВНИКА-ПОЛИЦЕЙСКОГО НЕ БЫЛО?

Про Анастасию Тарасюк рассказывают, что после неудачи на телепроекте ТНТ она какое-то время еще походила по разным кастингам, но в итоге девушка с красивой грудью и огромными карими глазами попала в эскорт.

- Про то, что Настя была эскортница - это все бред! - отрезает Красавина. - После ее смерти появилось очень много небылиц.

Подруга говорит, что и про любовника-полицейского, и про беременность - тоже все неправда.

anastasiatarasyuk Хорошо покатались

- Да, у нее был очень богатый мужчина, который ее всем обеспечивал. Но он из мира бизнеса. Он женат, у него дети. Да, Настя была его любовницей и он не собирался на ней жениться. Но все-таки она была по-настоящему любима. Настя не работала. Этот мужчина оплачивал ей квартиру в элитном доме, давал деньги на одежду и текущие расходы, возил отдыхать за границу. Незадолго до смерти Настя летала с ним в Таиланд. Говорила, что вскоре они собираются на Бали.

Так что случилось? Все-таки самоубийство? Самые близкие друзья готовы в это поверить. Врагов у Насти Тарасюк не было. Присутствие посторонних в элитном ЖК попало бы на камеры - место все-таки статусное, с системой безопасностью здесь все ок. А вот депрессии случались.

anastasiatarasyuk сказка

- Настя иногда говорила о своей смерти, - вспоминает Карина. - Шутила, что не хотела бы дожить до дряхлой старости. «Когда я умру, я хочу, чтобы обо мне все говорили, чтобы моя смерть не была бесполезной». Мы считали, что это временные какие-то всплески настроения. Вообще она была очень мнительный и ранимый человек. Все ее знали, как веселую девчонку. А когда мы говорили по душам, одни, я понимала, что она так одинока! Она в шоке от этого мира была. Жаловалась, какие все вокруг лицемерные.

Домой Настя Тарасюк не вернулась даже после смерти. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

- Все расходы взял на себя тот мужчина. Можете себе представить, сколько все это стоило. (По нашим данным, место под новую могилу здесь стоит до 2-2,5 млн. рублей, - Авт.). Думаю, он очень ее любил. Из Шатуры на похороны приезжала бабушка Насти. На кладбище ей стало плохо. Вызывали врачей. Еле откачали.

«ЭТИ ДЕТИ НЕ НУЖНЫ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ»

За последние полгода в Москве трагически погибли сразу несколько девушек, когда-то пытавшихся построить свою любовь на проекте «Дом-2». В декабре 2017-го пропала без вести экс-участница Мария Политова. Сожитель 30-летней женщины рассказывал, что в последнее время она была в депрессии. Тело Маши через несколько дней нашли на территории закрытого на зиму дачного поселка в Подмосковье. Никаких следов криминальной смерти. Запила алкоголь антидепрессантами. В нынешнем июне погибла Анастасия Тарасюк. А 4 июля после бурной вечеринки в клубе скончалась 20-летняя Полина Лобанова. (См. «А в это время»).

Красивые девушки. В инстаграмах мелькают далекие пляжи, глубокие декольте, тарелки с дорогими вкусняшками, огромные букеты цветов, что не унести. И десятки тысяч подписчиц, молоденьких девушек со всей страны. Которые тоже хотят, чтоб в жизни было все вот так же - ярко, беззаботно, денежно. Учиться - для неудачников. Работать - для неудачников. Доказано «Домом-2». Ну и вереницей подобных реалити, где ради рейтингов накаченные пацанчики лупят своих девиц, ругаются матом, иногда верещат, но в целом, конечно же, - счастливы!

- Дело не в «Доме-2». Проблема в поколении, - считает Карина Красавина. (Она, к слову, на среднестатистическую участницу телепроекта вообще не похожа. Без напускного гламура и позерства в соцсетях. Песни пишет, рисует). - Дети одиноки, потому что не нужны своим родителям. Я лично знакома с ситуацией - в Москве одна мамаша, едва только у дочери грудь выросла, лет в шестнадцать, убедила ее пойти работать в стрип-клуб. Мать отпускала ее в клуб под расписку, потому что та была еще несовершеннолетняя. Понятно, что это от нищеты. Но это же родная мать!

КАК ОТ СЛАВЫ СНОСИТ КРЫШУ

У вот у Альберта Резина своя точка зрения.

- Конечно же, молодые ребята едут на проект прежде всего за славой. Потому что слава может принести деньги. Но только это получается только у 5 процентов. Остальные остаются в итоге никем. Вы просто не представляете себе, что это такое. Я тоже пробыл на проекте недолго. Но потом я еще несколько недель чувствовал, как это работает. Я шел по улице и меня узнавали. Заходил в метро, и тетеньки мне улыбались - «ой, а мы вас видели!» - и пропускали меня через турникет бесплатно. Полицейские на улице со мной фоткались, просили записать на видео какой-нибудь привет жене или девушке. Это сносит голову. Но если ты на этом остановишься, это провал. Ты же еще ничего не добился! Пройдет две недели и тебя все забудут. Поэтому нужно что-то постоянно делать.

- Действительно многие участницы проекта потом оказываются в эскорте?

- Большинство идут туда с конкретной целью - засветиться на телеке и найти себе богатого мужика. Не мужа. Просто папика, который будет всем обеспечивать. Вот такая простота, да. Главное - попасть на ТВ, чтобы было видео с твоим участием, которое можно потом показывать, где надо. У тех, кто не готов дальше уходить куда-нибудь в творчество, работать, путь один. Многие девчонки потом попадают в эскорт-агентства. Там приставка «экс-участница «Дома-2» ценится. Это на ступень выше, чем все остальные. Когда говорят, что эскорт - это не проституция, мне смешно. А что же это? Она и есть.

anastasiatarasyuk Мой год

- Для едущих на кастинги парней и девчонок главный образец для подражания - Ольга Бузова? Когда-то сама была участницей проекта, потом доросла до ведущей. А сейчас имеет многомиллионную армию фанатов, «рубит бабки» на рекламе и ведении корпоративов, теперь вот стала поп-звездой, клипы записывает.

- Скорее не Бузова. Все-таки Бузова - она много пашет. Чтобы добиться успеха, она много чего делает, растет. А молодежь работать не хочет. Хочется, чтоб все само собой тебе на голову свалилось. Для поколения главный герой, скорее, Виктория Боня. Приехала простая девочка из провинции (из Читы, - Авт.), продержалась год в «Доме-2», потом начала встречаться с олигархами и миллиардерами, родила от одного ребенка. А теперь просто блистает.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сестра другой скончавшейся девушки из реалити-шоу проведет собственное расследование

О смерти Полина Лобановой мы уже писали. Ее биография, кстати, чем-то напоминает историю Насти Тарасюк: тоже из небольшого подмосковного городка (Серпухов), тоже росла без родителей (они рано умерли, Полину воспитывала старшая сестра), а на «Дом-2» приехала, чтобы покорить Москву. Тело Лобановой нашли в ванной комнате квартиры в элитном доме, на квартире у друга. Накануне она отдыхала вместе с друзьями в ночном клубе. Там Полине стало плохо. Друг отвез ее на квартиру. А через несколько часов девушка умерла. По словам источников в правоохранительных органах - от передозировки наркотиками.

pela_lobanova Полина Лобанова

Подруга Полины Татьяна Графова (как вы понимаете, тоже бывшая участница «Дома-2») рассказала «КП», что «химию» в клуб принес тот самый друг, у которого в квартире Полина и умерла. Что он до последнего не вызывал скорую помощь, хотя видел, что девушке плохо. Что он - сын богатого папы и его теперь всеми силами пытаются от этой истории отвести.

А на днях стало известно, что пока сестра и самые близкие друзья хлопотали с похоронами, кто-то обчистил съемную квартиру, где жила Полина. Со слов сестры, унесли 3 млн. рублей, которые Лобанова-младшая копила на машину, и несколько дорогих вещей.

- Сейчас я не готова давать комментарии, - заявила нам сестра погибшей девушки Василиса Лобанова. - Я все знаю от и до, знаю, кто и что сделал. Я сама расследую гибель своей сестры. Я потом все расскажу. Но сейчас еще не время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда «Дома-2» погибла, выпав с 19 этажа элитной высотки в Москве

24-летняя Анастасия Тарасюк, которая осенью 2013 года участвовала в самой известной телестройке страны, погибла, выпав из окна элитной многоэтажки. Днем 22 июня девушка была найдена мертвой под окнами высотки ЖК «Золотые ключи» на Минской улице в Москве. (подробности)