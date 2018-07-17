Версия: Генерал Дрыманов брал взятки в мешках для одежды

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-17T17:17:18+03:00

Возможно, Дрыманов так бы и остался свидетелем по делу, но все фигуранты дали против него показания Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время Лефортовский суд столицы будет рассматривать арест руководителя генерала Александра Дрыманова. Сотрудники ФСБ России подозревают генерала в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемого доставили в СИЗО «Лефортово» и поместили в отдельную камеру. Задержание подтвердил «КП» адвокат Александр Карабанов, который ранее защищал одного из фигурантов этого дела.

Дрыманов проходил свидетелем по делу своего первого заместителя - бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова. Тот был задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой.

По данному делу были также задержаны начальник управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаил Максименко и замначальник УСБ СК РФ Александра Ламонов.

По данному делу был также задержан начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил МаксименкоФото: Асхат БАРДЫНОВ

Возможно, Дрыманов так бы и остался свидетелем по делу, но все фигуранты дали против него показания. Они рассказали о двух случаях, когда их шеф брал деньги. Наиболее подробные дал Никандров:

«Я зашел в кабинет Дрыманова, - он пригласил в комнату отдыха. На диване стоял темный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дрыманов взял в руки мешок с затягивающимся верхом с логотипом фирмы „Боско“ и стал в него перекладывать пачки долларов. Дрыманов попросил меня выйти в кабинет с тем, чтобы предотвратить проход в комнату отдыха „непрошенных гостей“, которые могли помешать. Затем он вышел из комнаты отдыха и передал мне мешок „Боско“, наполненный денежными купюрами, и прошептал: «Здесь 200 тысяч». Я понял, что в мешке 200 тысяч долларов США. Я поинтересовался у Дрыманова, кто еще в доле. Он ответил, что Крамаренко уже получил, а оставшиеся деньги поделены между мной, Максименко, Смычковским и им самим».

Александр ЛамоновФото: Асхат БАРДЫНОВ

В другом случае Никандров вручил Дрыманову кредитку, на которой было 9 850 евро. Следствие расценило этот факт как дачу взятки за назначение Никандрова на должность и покровительство по службе. Дрыманов факт получения карты не отрицал, но заявил в суде, что картой так и не воспользовался, что по его мнению, не может считаться взяткой.

Офицеры СК Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны в июле 2016-го. Они обвиняются по статье «взятка». Они взяли с Шакро взятку в 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) – одного из участников перестрелки у ресторана «Elements» на Рочдельской улице в Москве.

Причиной перестрелки стало вот что. Группировка Захария Калашова вымогала 8 миллионов рублей за оформление ресторана столичного ресторатора Ким в пользу дизайнера Мисиковой. На стороне Ким выступил адвокат Эдуард Буданцев. Он из наградного пистолета застрелил двух рейдеров Калашова, еще 8 ранил. С Буданцева сняли все обвинения в суде - в целях самообороны он имел право «причинить любой вред» нападавшим.

Но два года назад решение суда могло стать иным: ресторатор и дизайнер втянули в свое противоборство силовиков и следователей, "взяткоемкость" которых удивила оперативников ФСБ.

Никандров вручил Дрыманову кредитку, на которой было 9 850 евроФото: Асхат БАРДЫНОВ

Почти все участники конфликта уже наказаны: Шакро Молодого приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Его соратнику Итальянцу дали 8 лет. Суд над Ламоновым и Никандровым продолжается.

Максименко, уже приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. А вот Дрыманову, который все отрицал, грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

БИОГРАФИЯ

Дрыманов Александр Александрович. Родился 07.06.1968 года в селе Гати Тульской области.

Работал следователем во Владимирской области, позже занимал должность следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре России. С появлением СК России, в 2008 году занял должность старшего следователя по особо важным делам. Под его руководством работали группы следователей, которые довели до суда второе уголовное дело ЮКОСа, факты преступлений грузинской армии против граждан Южной Осетии, коррупционное дело генерала ФСКН Александра Бульбова, и факты мошенничества губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его же подпись стоит под материалами дела украинской летчицы Надежды Савченко, и многими делами украинских националистов, которые совершали преступления против мирных граждан на Донбассе.

СКАЗАНО

"Знаете, лично я считаю, что коррупция порой опаснее экстремизма — во всяком случае, государству она наносит ущерб гораздо больше, чем другие преступления... Естественно, мы боремся и за чистоту собственных рядов. Мы освобождаемся от всех, кто нечист на руку. Но отдельно хочу подчеркнуть: никто не уйдет от заслуженной ответственности."

(Александр Дрыманов, и.о руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве в своем интервью агентству «Интерфакс» от 25 июня 2015 г.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московский главк СК России подвергся информационной атаке

"Никаких следственных действий в Главном следственном управлении СК РФ по Москве не проводится, начальник ГСУ Александр Дрыманов находится на рабочем месте", - об этом "Комсомолке" сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова (подробности)

КСТАТИ

По поручению Шакро Молодого его подручные купили два ЧОПа и под их покрытием создавали группы для вымогательства у бизнесменов

В Никулинском суде Москвы сегодня начали оглашать приговор по делу Захария Калашова, который известен в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой. Помимо него на скамье подсудимых ещё 10 человек - подручные и члены группы, которые поручениям Шакро «решали вопросы» (подробности)