Мать, выкравшая своих же детей из сиротского приюта, выиграла суд

СЕГОДНЯ 19:05 2018-07-20T19:09:11+03:00

И теперь готова судиться с органами опеки за то, что сыновей у нее забрали незаконно

Изменить размер текста: A A

Эта история началась 3 июня, когда из детского дома под Рузой пропали двое малышей — 1 и 2 года. Оказалось, их похитила родная мать.

Тут же стали известны все подробности. Детей у москвички Аллы изъяли еще в начале марта сотрудники опеки города Фрязино. Вся семья жила в тот момент в гостинице — своего постоянного жилья у матери нет. Как выяснилось, и документов на детей у нее с собой не было. Вот мальчиков и забрали в учреждение.

Естественно, что органы опеки подготовили документы на ограничение родительских прав. А пока суть да дело, разрешили Алле навещать своих детей только раз в неделю по часу.

В один из таких визитов женщина, оставшись без присмотра, просто вылезла с детьми в окно и убежала.

Дети Аллы Кенденковых, которых она забрала из подмосковного Дома ребенка

- Судебный процесс все же состоялся, - рассказала «КП» член общественной палаты РФ Элина Жгутова, предоставившая Алле юридическое сопровождение. - И все претензии органов опеки на заседании были отклонены.

В августе начнется новый процесс — в нем заявителем выступила сама мать. Она попытается признать, что все действия опеки в отношении ее детей незаконны.

Сама Алла категорически не общается с журналистами. Также она по-прежнему скрывает свое местоположение. Так что узнать, удалось ли ей решить проблемы с жильем и работой (главные претензии были именно по этому поводу) — не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дети плакали, когда я от них уходила": мать, похитившая двух своих малышей из подмосковного Дома ребенка, объяснила этот поступок

Мать, похитившая детей из дома ребенка в Рузе, объяснила в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" свой поступок

В воскресенье, 3 июня, на пульт оперативной службы полиции поступило сообщение - двое маленьких детей похищены из дома сирот в Подмосковье. И не каким-нибудь киднеппером, а собственной матерью. Тут же было возбуждено уголовное дело, объявлен поиск малышей, а ориентировки разлетелись по Москве и области. (подробности)