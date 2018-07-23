Реновация пятиэтажек в Москве: В Южном Бутове начинают обживать новые квартиры, а на проспекте Вернадского переселенцам выделили еще один дом

СЕГОДНЯ 15:55 2018-07-23T16:10:21+03:00

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Реновация шагает по Москве. Чуть больше недели прошло с начала раздачи ключей в Южном Бутове на юго-западе столицы («КП» подробно писала об этом).

И вот первые новоселы уже начали переезжать из старых трехэтажек на Краснолиманской улице в новые квартиры по соседству на Изюмской улице. Дома находятся примерно в 200 метрах друг от друга. То есть все, чем привыкли пользоваться жители в своем районе, остается и после новоселья. Ближайшая станция метро - «Улица Скобелевская». А в пяти минутах ходьбы от нового дома железнодорожная станция Бутово Курского направления. От дома также пешком можно дойти до продуктовых магазинов, детсадов, школы, центра социального обслуживания. Рядом - скверы, речка Гвоздянка и пруды.

- За первые шесть дней работы центра информирования по переселению жителей в Южном Бутове квартиры посмотрели более 80 семей из трех отселяемых домов, - сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Всего в старых домах находится 96 квартир. Специалисты приняли от жильцов 51 заявление с согласиями на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на получение равнозначных квартир. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты для переселения.

А на западе Москвы в районе проспекта Вернадского, где тоже стартовала реновация в апреле этого года, переселенцам выделили еще одну готовую новостройку. До сих пор жители шести сносимых пятиэтажек переезжали в четыре новых дома.

- Еще один жилой дом на проспекте Вернадского, 58 готов принимать новоселов, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - В новостройку переедут жильцы двух домов на 160 квартир по улице Удальцова, 49 и 51. В эти выходные им начали вручать смотровые ордера и ключи. Всего с начала этого года в 12 «стартовых» домов уже переезжают жители 15 хрущевок в четырех округах города - Восточном, Западном, Северо-Восточном и Юго-Западном.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что сейчас готовятся проекты более 140 «стартовых» домов на подобранных площадках, строятся 34 «стартовых» дома и еще 33 дома уже готовы для переселенцев.

Напомним, в 2018 году в столице планируют заселить 10 тысяч жителей сносимых пятиэтажек в 33 построенных ранее дома в шести округах. Это всего более 6,8 тысяч квартир. В новый список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.