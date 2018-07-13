Реновация жилья в Москве: Впервые начали переселять из трёхэтажек

СЕГОДНЯ 15:35 2018-07-13T15:50:01+03:00

Теперь и жители Южного Бутова будут заселяться в новые дома в своем же районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Реновация стартовала на юго-западе Москвы. Сегодня, 13 июля, журналистам показали готовую под заселение новостройку в Южном Бутове - на Изюмской улице, дом 55, корпус 1. Под заселение рядом отдают ещё один новый 11-этажный дом - на Изюмской улице, д. 49, корп. 2.

Напомним, все жильцы первых двух сносимых пятиэтажек на улице Константина Федина на востоке столицы согласились на переезд в новые квартиры в 18-этажном доме на 5-й Парковой улице. Ключи им начали выдавать в конце февраля - начале марта этого года («Комсомолка» подробно писала об этом). Затем мы сообщили о том, как сейчас обживаются на новом месте первые переселенцы программы реновации.

В апреле стартовало расселение шести пятиэтажек в четыре многоэтажки на проспекте Вернадского в Западном округе столицы.

В июне начали переезжать участники реновации в Северо-Восточном округе - из двух хрущевок на Осташковской улице в две соседние 17-этажки на улице Летчика Бабушкина.

Теперь и жители Южного Бутова на юго-западе столицы, как и их предшественники, будут заселяться в новые дома в своем же районе. Вещи и мебель далеко перевозить не придется. Впервые расселять по программе реновации в Москве будут не только пятиэтажки, а ещё и 3-этажные дома. Они находятся в Южном Бутове на Краснолиманской улице, д. 21, 23 и 25. А современные многоэтажки недалеко, примерно в 200 метрах. В новом 10-13-этажном доме на Изюмской улице, д. 55. стр. 1 всего 132 квартиры (см. ТТХ).

Все, чем привыкли пользоваться жители в своем районе, остается и после новоселья. Ближайшая станция метро - «Улица Скобелевская». А в пяти минутах ходьбы от нового дома железнодорожная станция Бутово Курского направления. От дома также пешком можно дойти до продуктовых магазинов, детсадов, школы, центра социального обслуживания. Рядом - скверы, речка Гвоздянка и пруды.

Впервые расселять по программе реновации в Москве будут не только пятиэтажки, а ещё и 3-этажные домаФото: Михаил ФРОЛОВ

РЕМОНТ В КВАРТИРЕ ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО НЕ ДЕЛАТЬ

Сегодня и завтра переселенцам будут выдавать смотровые ордера.

- Новые дома полностью готовы под заселение, - сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. - Всего в Юго-Западном округе сейчас под снос намечено около 500 домов, в Южном Бутове - 26 домов. Скорее всего, именно в Южном Бутове программа реновации в ЮЗАО завершится в первую очередь. На юго-западе города сейчас подобрано 36 стартовых площадок для программы реновации.

Жильцам остается только принести вещи, расставить мебель - и можно жить!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поиск свободных участков продолжается. Нам в этом помогают местные жители, которые предлагают свои варианты. Что касается готовых новых домов, то в благоустроенных квартирах есть все необходимое, везде выполнена отделка «комфорт-класса». Дворы и соседние с ним места отдыха полностью отремонтированы по требованиям благоустройства программы реновации (см. подробности ниже). Корреспонденты "КП" сегодня осмотрели несколько квартир в новостройке на Изюмской улице. Как во всех домах программы реновации, внутренняя отделка полностью готова. Жильцам остается только принести вещи, расставить мебель - и можно жить!

Новые дома полностью готовы под заселениеФото: Михаил ФРОЛОВ

- А мы приготовились ещё очень долго ждать переезда, - радуется новостям о начале переселения Любовь Павлова, жительница дома 25 на Краснолиманской улице. - У меня двушка на первом этаже, полы проваливаются. Из подвала тянет сыростью, всюду плесень. Без мышеловки на кухню уже не заходим, грызуны достали. Наконец получим новую удобную квартиру!

Напомним, в 2018 году в столице планируют заселить жителей сносимых пятиэтажек в 32 построенных ранее дома в шести округах. Это всего 6 871 квартира. Из них большинство уже сданы и практически отремонтированы по стандартам реновации. В новый список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Жители рады переехать из старых домовФото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ЖДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

В эту пятницу, 13 июля, вечером жителям начнут вручать лично и под роспись смотровые ордера на квартиры. Официально бумажка называется «Уведомление на осмотр». На бланке указан адрес новостройки, конкретный номер квартиры и этаж, на котором она находится.

При желании ордер можно получить и в Центре информирования по переселению. Он находится в этом же новом доме на Изюмской улице, д. 55, стр. 1. Завтра, то есть в субботу, 14 июля, жильцам первых в ЮЗАО расселяемых домов, станут выдавать ключи и показывать положенные им новые квартиры.

При желании ордер можно получить и в Центре информирования по переселениюФото: Михаил ФРОЛОВ

В Центре с 9.00 до 21.00 ежедневно принимают первых переселенцев из первых сносимых домов Юго-Западного округа столицы. В Центре есть пандусы для инвалидов, бесплатный детский уголок с книжками и игрушками, туалет, кулер с водой, информационные стенды. На вопросы жителей отвечают специалисты районной управы, департамента имущества, департамента строительства, управления социальной защиты и Фонда реновации Москвы. Ответы на важные вопросы о переселении читайте здесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТРЫ МОЖНО ВЗЯТЬ ЗА ДОПЛАТУ

Участники реновации переживают: а вдруг придется платить за новую квартиру при сносе старой пятиэтажки?

- Нет, положенная по закону квартира в новостройке взамен сносимого жилья выдается всем участникам программы реновации бесплатно и при их желании в собственность, - отвечают в мэрии Москвы. При этом новые бесплатные квартиры по площади примерно на 20 процентов больше. Количество комнат – не менее чем в старой квартире в пятиэтажке. Жилая площадь – не менее жилой площади в старой квартире. Общая площадь – больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования (кухни, прихожей, коридора, ванной, туалета). Доплачивать за такое увеличение площади не потребуется.

Но для участников реновации, желающих расширить квартиру сверх положенных бесплатных метров, действуют утвержденные Сергеем Собяниным правила. Доплату нужно будет внести только за «лишние» метры. Их высчитывают по специальной формуле. При этом цена будет рыночной. Ее утвердят для конкретного дома по расчетам независимых оценщиков.

После осмотра и окончательного выбора квартиры жителям положено до 90 дней на все процедурыФото: Михаил ФРОЛОВ

К примеру, для одного из первых домов переселенцев в Северо-Восточном округе столицы на улице Летчика Бабушкина, д. 39 «квадрат» сейчас стоит от 131,1 тысячи рублей до 146,6 тысяч рублей. Пока для домов на Изюмской цена не рассчитана, ее назовут позже. Все выставленные в свободную продажу квартиры в домах реновации можно посмотреть на портале Стройкомплекса Москвы (stroi.mos.ru) и на сайте Московского фонда реновации жилой застройки (fr.mos.ru). В списках публикуется информация о жилье разных планировок со схемами - и однушки, и двушки и трешки. Есть и нюанс - если положенная бесплатная квартира окажется по жилой площади чуть меньше, чем старая, тогда при желании переселенцы могут получить вместе с квартирой ещё и доплату за недостающие метры.

После осмотра и окончательного выбора квартиры жителям положено до 90 дней на все процедуры - оформление необходимых документов, упаковку вещей и переезд. Если новоселы найдут в квартире строительные недоделки, тогда этот мелкий ремонт им сделают бесплатно и в короткие сроки.

ТТХ НОВОСТРОЙКИ

Дом на Изюмской улице, 55, строение 1

Серия здания - П-44К1.

Дом панельный, высокого класса энергоэффективности, на фасадах - трехслойная панель с облицовкой «под кирпич».

Площадь - 11 543, 8 кв. м

Высота - от 10 до 13 этажей, с нежилым первым этажом и техподпольем.

3 подъезда, 132 квартиры - 66 однушек и 66 двушек. В этом доме трёшек нет. Во второй новостройке на Изюмской улице есть 1, 2 и 3-комнатные квартиры.

На площадке 4 квартиры - две однушки и две двушки (линейки).

Высота потолков в квартирах - 2,65 м. В каждом подъезде - грузовой и пассажирский лифты, низкий вход в холл с улицы, система видеонаблюдения и пожаротушения.

Первые этажи - нежилые, под магазины, службы быта, отделения банков и другие полезные для жителей сервисы.

Двор благоустроен, есть детская площадка, спортплощадка с уличными тренажерами, лавочки, фонари. Вокруг дома высажены газоны и деревья.

Во дворе здания находятся наземные бесплатные парковки для жителей - всего 13 мест, из них два - для инвалидов. Плюс есть дополнительные места около дома вдоль улицы и в соседних дворах.

ЧТО В КВАРТИРАХ

В новостройке на Изюмской улице техническая "начинка" и отделка квартир в целом сделана по стандарту реновации, но в планировке и частично в отделке есть некоторые отличия:

В прихожей

Металлическая входная дверь с глазком, дверным звонком и сейфовым замком, электрощиток, домофон, датчики пожарной сигнализации. На полу - вместо керамогранита, как в некоторых других домах реновации, уложен ламинат. По стандартам этой программы полы в некоторых зонах могут покрыть на выбор - керамогранитом или ламинатом. В общем холле перед квартирами на площадке - щиток со слаботочными линиями (телефон, интернет). В однушке - есть ниша для небольшой кладовки. В остальных квартирах гардеробных и кладовок нет.

В санузлах

Ванная с защитным экраном внизу, полотенцесушитель, раковина с краном и душевая лейка, розетки, место для стиральной машины. В каждой квартире в сантехническом люке в туалете - мини-пожарный рукав.

Стены - керамическая плитка от пола до потолка. В техническом люке - коммуникации, водосчетчики с автоматической передачей данных в центр госуслуг. Дом полностью подключен ко всем инженерным системам - вода, свет, отопление. В 2-комнатных квартирах - ванная и туалет раздельные, а в однушке - совмещённый санузел.

В комнатах

На стенах - светлые обои под покраску, на полу - износостойкий ламинат на звукоизоляционной подложке, на потолке - светильник на 3 - 4 лампочки в зависимости от метража комнаты. В каждой комнате - минимум 4 - 5 розеток для бытовых приборов. Везде проводка спрятана под плинтусы.

На окнах - шумозащитные двухкамерные стеклопакеты с разными режимами открывания и москитной сеткой. Около окна на стене - клапан вентиляции с возможностью самостоятельного регулирования притока воздуха.

На батареях отопления - датчики регулировки температуры и передачи данных расхода тепла в единый диспетчерский центр управляющей компании.

Межкомнатные двери - из бруса с покрытием из ламината, с ручками и замками. На кухне во всех квартирах - двери со стеклянными вставками.

На кухне

На полу - вместо керамогранита в доме на Изюмской улице ламинат. В рабочей зоне на стене - «фартук» из керамической плитки. Есть мойка с подстольем, электроплита на четыре конфорки. По всем стенам в общем не менее 8 розеток для бытовой техники. Во всех квартирах на верхних этажах - из кухни сделан дополнительный вход в одну из комнат. Во всех однушках - небольшие треугольные эркеры на окнах кухни.

Балкон с остеклением.