Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки раньше работал дворником в детсаду, а потом служил в полиции

СЕГОДНЯ 00:28 2018-07-25T00:50:03+03:00

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Серпуховский суд во вторник, 24 июля, отправил под арест 28-летнего Александра Семина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 5-летней соседки. Напомним, девочка по имени Вайда из семьи таджикских мигрантов пропала с детской площадки во дворе днем в воскресенье. Полицейские нашли ее тело в спортивной сумке в овраге неподалеку от дома. Одна из камер видеонаблюдения сняла, как несколькими часами ранее эту сумку нес местный житель Александр Семин. В квартире 28-летнего мужчины опера нашли свежезастиранную одежду и детские игрушки, хотя живет Семин один и детей в его доме не бывает. В следствии полагают, что мужчина мог заманить соседскую девочку в квартиру… Криминалисты взяли образцы вещей, на которых могли сохраниться биологические следы ребенка.

Соседи говорят, что последнее время мужчина вел закрытый образ жизни. А год назад несколько девочек-дошкольниц рассказали мамам, что Александр Семин снимал перед ними штаны и демонстрировал половые органы. Тогда родители писали заявление в полицию, участковый ограничился профилактической беседой.

В первый день после убийства также пошли слухи, что подозреваемый в школе учился в коррекционном классе и якобы состоял на учете у психиатра. Это так? Корреспонденту «КП» удалось найти бывшую гражданскую жену Александра Семина.

Светлана (имя изменено) познакомилась с парнем в 2012 году. У нее на тот момент уже была маленькая дочь от раннего брака. А Семин…

- К нам в фирму, торгующей осветительным оборудованием, Сашу устроила по знакомству его мама, - рассказывает молодая женщина. - Он был менеджером по продажам. Но после испытательного срока ушел, ему было неинтересно. Тем не менее, у нас к тому времени завязались близкие отношения. Мы сначала встречались, а потом стали жить вместе. В той самой квартире…

К слову, эта квартира досталась Семину в наследство. В ней когда-то жили его родители. Мама с папой развелись, когда мальчику было около трех лет. Соседи говорят, что отец Семина тогда крепко выпивал и жену часто бил. После развода мама Александра вышла замуж во второй раз. У него есть сводная сестра.

Александр Семин во времена знакомства с гражданской женой: уже тогда за ним замечали странностиФото: из личного архива

- Жили втроем - Семин, вы и ваша дочь? Он проявлял какой-то интерес к девочке?

- Нет. Тогда ничего такого не было. Но у Саши было полно других странностей…

ТЕСТ НА НАРКОТИКИ

По словам нашей собеседницы, через какое-то время после начала их совместной жизни Александр Семин стал устраивать скандалы - мог моментально выйти из себя из-за какой-то мелочи. Когда потом просил прощения, рассказывал, что бил всех своих бывших женщин и даже отчима, который его воспитывал с пяти-шести лет.

- Еще у него иногда случались какие-то проявления мании преследования. Ему казалось, что за ним следят какие-то люди. Потом я стала подозревать, что Саша употребляет наркотики. Он мог пропасть на пару суток, потом прийти в неадеквате, но спиртным от него не пахло. Сама я никогда его непосредственно в момент употребления не видела, но часто спрашивала: ты употребляешь? Он как-то раз отмахнулся: если хочешь - купи тест на наркотики, я его пройду и все тебе докажу. Не знаю, на что он рассчитывал, но я реально пошла в аптеку и купила этот тест. Заставила его пройти. Этот тест определяет пять видов наркотиков. У Саши положительный результат показал на марихуану и амфетамин. Он тогда божился, что уже месяц ничего не употреблял… Но в итоге из-за этой его слабости мы и расстались. Его родным – маме, отчиму, бабушке, тетке - я постоянно говорила: с этим надо что-то делать. Планировали, что найдут ему в Москве клинику, и я готова была поехать с ним. Но Саша отказался.

- На учете в психиатрии Семин действительно состоял?

- Нет. И в коррекционном классе не учился. Но со слов знакомых и его родных, он действительно был сложным подростком. Его несколько раз переводили в разные школы, потому что он постоянно дрался.

- Он вас бил?

- Первый раз поднял руку при моем ребенке. Потом еще несколько раз позволял себе. Последней каплей стала история, когда мы пришли на какой-то праздник к его бабушке и я в очередной раз завела разговор с его родней о проблеме наркотиков. Он на меня набросился, я выскочила за дверь. Во дворе стояла моя машина, но Саша открыл капот и вырвал провода, чтобы я никуда не уехала. Я в итоге смылась на такси. Решила, что все, с меня хватит. Но Семин продолжал меня преследовать. Приходил ночью, колотил в двери, бил стекла на машине, присылал мне смс с угрозами, звонил. Мне в итоге пришлось найти через друзей людей из криминала, так скажем, чтобы они с ним поговорили. После этого он отстал.

- Почему вы не пошли в полицию?

- А он мне открытым текстом говорил, что у него в полиции то ли родня, то ли хорошие знакомые, что его отмажут. Кроме того, он ведь и сам работал в полиции. Первый раз – сразу после армии. Не помню по какой причине, но служил несколько месяцев и вроде бы сам ушел. А когда у нас случился вот этот скандал последний, он как раз восстанавливался на службе. Я точно знаю, что он тогда прошел все проверки - и полиграф, и психиатра. Ждал приказа о приеме. Но в итоге взяли ли его снова, я уже не знаю.

Девочку помогали искать добровольцы из организации Liza Alert.

«СЕМЬЯ УСТАЛА ОТ ЕГО ВЫХОДОК»

- Кем работал Александр Семин?

- По большому счету - никем. Все работы были ненадолго. Хотя мама постоянно пыталась найти ему место. Она на тот момент была заведующей детского сада, поэтому несколько раз устраивала сына к себе в детсад дворником. Но он, конечно, на работу почти не ходил, только деньги получал. Потом была полиция, это вы знаете. А так - нигде долго не задерживался. Сидел на шее у родных.

- Вы знаете чем он занимался в последнее время?

- Не знаю. С тех пор как мы расстались, я видела его всего пару раз - издалека, случайно, где-нибудь в городе. Знаю, что последний год точно он почти не общался с друзьями. Насколько я знаю, семья так устала от его выходок, что мама с ним тоже не общалась. В то, что он способен был совершить такое с девочкой, я, к сожалению, не сомневаюсь. Полагаю, что у него могли быть какие-то проблемы с головой, которые усугубились этой изоляцией в последнее время. Возможно, он продолжал употреблять наркотики…

Тем временем главк подмосковной полиции начал внутреннюю проверку - действительно ли год назад на Александра Семина писали заявление родители детей, перед которыми он раздевался догола, а участковый этот сигнал проигнорировал. Ранее сообщалось, что доследственную проверку по действиям сотрудников полиции проводит и Следственный комитет.

Напомним, в декабре прошлого года в том же Серпухове произошла громкая трагедия - ревнивый муж отрубил жене кисти рук. Тогда выяснилось, что ранее он уже угрожал молодой женщине ножом, она писала заявление, а участковый отказался заводить уголовное дело. После ЧП полицейского из органов уволили. Однако расследование по уголовному делу о халатности, кажется, забуксовало. По закону экс-участковому грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест до 3 месяцев.

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