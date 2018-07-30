«ЕвроХим» строит новый жилой микрорайон в Березниках

СЕГОДНЯ 17:05 2018-07-30T16:44:09+03:00

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Как сообщили в пресс-службе Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим», реализация проекта по строительству в г.Березники Пермского края жилого микрорайона для сотрудников комбината продолжается согласно графику. Как и было запланировано ранее, всего будет построено 98 000 кв. метров жилья, а также социальные объекты – 2 детских сада, школа, спортивный комплекс, магазин и кафе.

Окончание строительства всего микрорайона будет осуществлено в 2025 году, согласно Специальному инвестиционному контракту, заключённому 11 ноября 2016 года компанией «ЕвроХим» с администрацией Пермского края. В настоящее время ведётся строительство инженерных коммуникаций, и идёт процедура смены подрядчика строительства по жилым домам, которая будет завершена до конца 2018 года. Данный процесс не окажет влияния на сроки реализации проекта.

Уже в 4 квартале 2018 года будет закончено строительство основной части инженерных коммуникаций, а в 2019 году будут сданы в эксплуатацию первые 4 пятиэтажных жилых дома.