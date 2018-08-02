Торговый центр «Вива!» отходит «Сберу»?

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-02T00:11:28+03:00

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Не тот пошел бизнесмен. На первом месте — выгода, а «слово купеческое» все чаще оказывается пустым звуком. В качестве примера расскажем о кредитной истории основателя торговой сети «Копейка» Александра Самонова. Предприниматель взял в «Сбербанке» многомиллионный кредит под залог торгового центра «Вива!», расположенного в московском районе Северное Бутово. Но затем курс валюты изменился. Цена шопинг-молла упала в разы относительно остатка по кредиту. В результате предприниматель банально... перестал расплачиваться по кредиту.

ДЕЛО НА ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА

В Сбере говорят, что должник объясняет просрочку по кредиту «реализацией валютных рисков». На сегодня в реестр требований банка по делу об банкротстве ТЦ «Вива!» включена гигантская сумма - больше 4,1 млрд рублей основного долга и 189 млн. рублей процентов по договору. Обратим внимание — счет на миллиарды!

«Банк будет реализовывать заложенный актив в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», - пояснили «КП» в пресс-службе «Сбербанка» -

В то же время с Александром Самоновым продолжаются переговоры по поиску вариантов урегулирования задолженности, и банк надеется на принятие конструктивного и ответственного решения со стороны должника».

Эксперты пол недвижимости отмечают, что ситуация для банка очень непростая: текущая стоимость торгового центра почти в три раза ниже суммы долга.

Александр Самонов — один из создателей сети магазинов «Копейка». «В конце 2006 года Александр Самонов вместе с партнерами Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным продали «Уралсибу» 50% «Копейки». По оценкам, сумма сделки составила $600-700 млн — немыслимые деньги по сегодняшним меркам», - удивлялись корреспонденты журнала «Секрет Фирмы».

Деньги должны работать, - истина прописная. Не удивительно, что практически озолотившиеся бизнесмены принялись вкладывать вырученные от продажи торговой сети капиталы в другие виды бизнеса.

А НЕ ПРИКУПИТЬ ЛИ «ЮЛМАРТ»?

Александр Самонов занялся недвижимостью. В 2007 году основал компанию Accent Development, в портфеле которой на сегодня кроме ТЦ «Вива!» есть два складских комплекса — «Сигма» в Уфе и «А-терминал» в Подольске, бизнес-центр «Дельта плаза» в районе Курского вокзала в Москве.

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости сегодня все еще непростая, но свободные деньги у бизнесмена имеются. Впервые о просрочке с выплатой кредита Александром Самоновым деловые издания сообщили в начале февраля. А в середине марта выяснилось, что деловой человек ведет переговоры об инвестициях в крупнейший онлайн-магазин «Юлмарт».

«Переговоры еще не закончены, но близки к завершению», - подтвердил РБК совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.

В банке говорят, что переговоры о возврате кредита идут уже больше четырех месяцев. В настоящий момент финальной договоренности нет. Представители банка теряют терпение. А если учесть, что еще одна компания г-на Самонова - «Агротерминал», которая входит в группу предприятий Accent - тоже испытывает трудности с возвратом кредита «Сберу», бизнесмену стоит задуматься над сохранением хороших отношений с финансистами.