2018-08-03T14:22:05+03:00
Общество

Твиттер МИДа – на службе народной дипломатии

Юные участники EuroChem Cup учат взрослых дружбе
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Министерство иностранных дел России в своём официальном твиттере опубликовало видеоролик о Международном детском хоккейном турнире EuroChem Cup, прошедшем в городе Новомосковск Тульской области. В нынешнем году эти традиционные соревнования прошли при поддержке Министра иностранных дел Сергея Лаврова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В Кубке ЕвроХима приняли участие 12 детских хоккейных команд из России, США, Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Эстонии. За подготовкой и проведением неофициального «детского чемпионата мира» пристально следили настоящие звёзды хоккея. Так, Александр Овечкин встретился с хоккеистами американской команды из города Олбани, а Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре и другие знаменитые хоккеисты приняли участие в товарищеском матче со сборной лучших игроков Кубка ЕвроХима.

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