2018-08-08T13:55:55+03:00
Общество

Адвокаты сестер Хачатурян подали апелляцию на решение об их аресте

Заседание состоится в Мосгорсуде 20 августа
Семен ЕЛЕНИН
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30 июля Останкинский суд отправил всех троих сестер под арест на два месяца.30 июля Останкинский суд отправил всех троих сестер под арест на два месяца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Защита Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян будет обжаловать арест девушек. Напомним, 27 июля сестры убили собственного отца. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резанными ранами и переломами черепа полицейские обнаружили в квартире в столичном районе Алтуфьево. Знакомые семьи рассказывают, что покойный никогда официально не работал, тесно общался с криминальным миром, а домашним устраивал бытовой ад - угрожал оружием за малейшую провинность, бил, детям не позволял ходить в школу, пока не сойдут синяки, запрещал даже по телефону разговаривать...

Самой младшей, Марии, всего 17 лет. Ангелине - 18. Кристине - 19. 30 июля Останкинский суд отправил всех троих под арест на два месяца. Девушек перевели в СИЗО «Печатники», это единственный в Москве «женский» изолятор. Содержать их будут в разных камерах - фигурантов одного дела вместе не содержат.

Тем временем, защита сестер Хачатурян пытается оспорить решение суда об аресте и заменить его на домашний арест.

- В суд поступили документы от адвокатов, - рассказали «КП» в пресс-службе Останкинского суда. - Рассмотрение апелляции состоится в Мосгорсуде 20 августа в 14:00.

- Я считаю, суд имел все основания не избирать меру пресечения в виде ареста, - прокомментировал «КП» криминалист, подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов. - Обычно следствие приводит такие аргументы: могут сбежать, могут оказывать давление на следствие и свидетелей. Но мне кажется, это не тот случай. На кого могут давить эти перепуганные девочки? Мне кажется, отправить их в СИЗО - это слишком жестко. Тем более, при таких обстоятельствах, когда они много лет жили с отцом-тираном.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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Все новые подробности всплывают у этой жуткой истории. Напомним, 27 июля 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян убили своего отца. Все произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе, где жила семья. Михаил Хачатурян скончался на лестничной площадке, после чего сестры сами вызвали полицию и во всем сознались. (подробности)

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