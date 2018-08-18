Автолихач, сбивший беременную женщину в Москве, был под наркотой

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-18T14:04:19+03:00

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О горе в семье Евгения Львова знает вся Москва. Его 28-летнюю беременную супругу белым днем сбил лихач на перекрестке на улице Верхняя Масловка. Произошло это 18 июня. Наталья в тот день как раз возвращалась с последнего обследования из роддома. Рожать ей нужно было в ближайшие дни. Но домой она не дошла.

Красавица Наталья шесть дней была в коме, потеряла ребенка, а позже скончалась и сама. Вторая пострадавшая - 44-летняя Варвара - до сих пор в больнице.

С первого дня убитый горем Евгений Львов просил помощи в огласке, так как было подозрение, что 33-летний автолихач на BMW Михаил Исаханов уйдет от наказания. Ведь следователи завели уголовное дело только по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Говорили о больших связях Исаханова, но он оказался сотрудником Института образовательных технологий и гуманитарных наук.

После смерти Натальи дело переквалифицировали. Но смущало то, что машину Исаханова долгое время не забирали на экспертизу и то, что после аварии водитель отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь и наркотики.

А, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель BMW точно был под действием каких-то веществ. Во-первых, гнал на желтый или уже красный сигнал светофора, когда другие автомобили притормозили. Свидетели говорили, что Исаханов вышел из машины и вел себя не совсем адекватно. Вполне можно было бы списать такое поведение на шок после ДТП. Но это были все-таки действие наркотиков.

Наталья вот-вот должна была родить. Страшная авария перечеркнула всё.Фото: facebook.com

- Был очередной суд и у Исаханова обнаружили в крови наркотики, - рассказал "Комсомольской правде" Евгений Львов.

Из документов обследования значится, что у Исаханова были сужены зрачки, реакция на свет вялая, напряжение, координация движений неточная. Сам же Михаил сказал, что алкоголь и наркотики не употреблял. Но были взяты анализы мочи и крови, а это уже не слова.

- В крови обнаружены каннабиноиды. Медицинское заключение - установлено состояние опьянения, - значится в акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

Как объясняют врачи, в отличие от опия, морфина и подобных веществ, каннабиноиды лекарством не являются, а употребляются исключительно наркоманами. Больше всего этих веществ в индийской конопле.

Сам же Михаил Исаханов по-прежнему не считает себя виноватым.

- Говорит так, будто он вообще святой, - рассказывает о суде Евгений Львов, супруг погибшей Натальи. - Не считает, что он виноват. Будто виноват тот водитель, который его подрезал. Хотя аварии с другой машиной не была - она целая, есть показания водителя и супруги, очевидцев на остановке, да, и сама машина цела.

После обнаружения в крови Исаханова наркотических веществ уголовное дело переквалифицировали как более тяжкое.

Теперь действия автолихача будут рассматривать по статья 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" не по части 3, а по части 4. А это уже наказание сроком от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- Наше законодательство, конечно, несовершенно. Ведь он убил не только мою супругу, но и ребенка. Но считается, что ее одну. Хотя плод уже большой, ей рожать нужно было на днях. Фактически Исаханов лишил меня супруги и дочери, а судить его будут только за убийство Натальи, - говорит Евгений Львов.

Предварительное расследование продлили на срок до трех месяцев, то есть до 20 сентября.