Участник скандальных гонок на «Гелендвагене» Руслан Шамсуаров теперь занимается автомобильным бизнесом

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-13T09:53:11+03:00

Руслан Шамсуаров попал в новости в мае 2016 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сын вице-президента «Лукойла» приобрел долю в компании, которая ремонтирует машины и торгует запчастями

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20-летний сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров попал в новости в мае 2016 года. Тогда он устроил с друзьями гонки по утренней Москве. Закончилось тем, что за «Гелендвагеном» Шамсуарова-младшего (за рулем, правда, сидел его приятель) гнались несколько полицейских машин, а внедорожник петлял по газонам и дворам. В итоге сам Шамсуаров получил по суду 300 часов обязательных работ. А тот самый «Гелендваген» изъяли в пользу государства и продали через электронные торги. Известно, что «звездный» студент Госуниверситета нефти и газа имени Губкина уже давно увлекался машинами, общался со стритрейсерами - ночными гонщиками. (Во время погони в салоне «Гелика» находилась почти легендарная Мара Багдасарян). Теперь, судя по всему, свое увлечение автомобилями Шамсуаров решил превратить в бизнес.

Из деловой базы СПАРК (сюда вносятся данные о компаниях, информация постоянно обновляется) журналистам стало известно, что Руслан Шамсуаров стал совладельцем компании «Катрина». Ему теперь принадлежит 30% этого ООО.

Компания «Катрина» зарегистрирована в Одинцовском районе Московской области. Ее основная деятельность, прописанная в уставных документах - «Торговля автотранспортными средствами». Кроме того, фирма занимается ремонтом машин, торгует автозапчастями и топливом.

Бизнес-партнера Шамсуарова зовут Павел Крюков, ему в компании принадлежит оставшиеся 70% уставного капитала. Однако от комментариев по поводу нового совладельца «Катрины» мужчина пока отказывается.

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