2018-08-19T15:16:48+03:00
Происшествия

Пенсионер, застреливший бывшую жену, не мог договориться с ней о разделе квартиры

Сейчас это одна из приоритетных версий расследования убийства и самоубийства на севере Москвы [фото, видео]
Семен ЕЛЕНИН
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В мотивах убийства сейчас разбираются следователи.В мотивах убийства сейчас разбираются следователи.Фото: Александр РОГОЗА
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На месте убийства на севере Москвы продолжают работать следователи. Полицейские оцепили почти половину двора, чтобы не пустить за красно-белые ленты зевак и журналистов.

Выстрелы сегодня около 9 часов утра слышали многие жители двора на пересечении улицы Нижняя Масловка и Башиловской.

- Сначала с улицы стали слышны крики, - рассказывает местная жительница Адель. - Женщина кричала «Помогите», и «Пожалуйста, не подходи». Я выглянула в окно. Но из-за деревьев мне не было видно угол дома, откуда кричали. А потом раздались выстрелы - такие громкие хлопки. Сначала два. Потом еще один. Я стала звонить в полицию и услышала, что прозвучал еще один выстрел.

Пенсионер, застреливший бывшую жену, не мог договориться с ней о разделе квартиры

Пенсионер, застреливший бывшую жену, не мог договориться с ней о разделе квартиры

В полицию в этот момент звонили многие. Одна из местных жительниц буквально через несколько минут шла из магазина, завернула к подъезду и увидела на тротуаре два трупа. Лежащую женщину с большой кровавой раной на животе и перевернутого ничком мужчину.

Уже установлено, что мужчину звали Анатолий Симонов. Ему было 67 лет. Пенсионер. Женщина - его бывшая жена Татьяна.

В Следственном комитете сообщают, что Симонов в течение какого-то времени поджидал экс-супругу у подъезда ее дома.

В то утро Татьяна заходила в отделение банка, снимала через банкомат деньги. На обратном пути ее уже поджидал Анатолий, вооруженный обрезом охотничьего ружья.

Ранее мы публиковали эксклюзивное видео, которое оказалось в распоряжении редакции радиостанции «Комсомольская правда». Это - кадры с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из подъездов.

Двойное убийство на севере Москвы.

Видно, что свой обрез мужчина прячет в черном пакете. Он подходит к бывшей жене. Та пытается его оттолкнуть. Звучит первый выстрел. Пуля попадает в руку. Спустя несколько секунд Симонов стреляет еще два раза - в живот супруге... Через минуту он покончит с собой.

- В мотивах убийства сейчас разбираются следователи, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Уже удалось связаться с детьми Симоновых. - По предварительной информации, у бывших супругов был не решен спор с разделением имущества. В частности, они не могли договориться о том, как поделят квартиру.

В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «убийство».

Оружие передано на экспертизу. Но насколько известно, у Симонова не было зарегистрированного на его имя оружия.

Напомним, что на текущей неделе похожее убийство произошло в столичном районе Гольяново. 40-летний менеджер Дмитрий Худаков после ссоры с женой начал стрелять из ружья в женщину и ее родителей. Теща скончалась на месте, тестя спасли врачи. Сам Худаков покончил с собой.

Видео с места убийства на севере Москвы.

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