Мама сестер Хачатурян: «Какой еще притон? Мы в магазине с мамой работали, а после она вообще год лежала — ноги болели»

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-22T16:46:57+03:00

Мать Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян категорически отрицает всю ту нелицеприятную информацию, что появилась сейчас про нее и ее родню

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- Я не знаю даже, что и сказать. - вздыхает женщина. - Вчера вот прочитала про какой-то притон. Столько неприятностей со всех сторон. Там в этой статье все неправда от начала до конца. Какие-то даже мелки факты перепутаны и перевернуты. Написано, что мы все вместе переехали в Москву. Но это не так было. Я с мамой сначала перебрались. Брат мой учился в Духовной семинарии у нас на Родине и не собирался даже в Россию. А потом мама заболела сильно. Ноги отказали и год она вообще лежала не вставая. Пришлось ему сюда перебираться, я одна не могла справится со всем.

Аурелия рассказала «КП», что ее мама Лариса Тодика торговала фруктами в ларьке при магазине. А она сама ей помогала, они работали посменно.

Сестры Хачатурян: Кристина, Ангелина и Мария

- Еще там написано, что Михаил меня якобы из притона прямо забрал. Но во-первых, ни один армянин, кто знает эту нацию подтвердит, никогда не приведет в дом девушку из борделя. А во-вторых, вообще по другому все было. Я всю первую беременность и даже после рождения Сережи жила с мамой. Только когда мальчику было 8 месяцев, тогда Михаил меня к себе домой забрал.

Адвокаты девочек Хачатурян успокаивают мать, уверяя, что любое ее прошлое до замужества не будут относить к делу об убийстве Михаила.

- Они говорят, можно подать иск к этим журналистам о клевете. Будем, наверное, подавать, но где взять столько сил на все эти суды. Главное мне сейчас о дочерях думать, а не о том, что там про меня пишут.

Напомним, что Аурелия сама является непосредственным участником следственных действий, которые касаются ее несовершеннолетней дочери Марии. Она ее законный представитель и без ее участия не может проходить ни один допрос, следственный эксперимент и экспертиза. Плюс ей надо где-то зарабатывать деньги и себе на жизнь и девочкам на передачки в СИЗО. Родственники ее бывшего гражданского супруга даже не пустили Аурелию в квартиру, собрать все необходимое для девочек.

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