Москвичи будут кататься в электробусах бесплатно целый месяц

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-28T17:57:44+03:00

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С 1 сентября, то есть с нового учебного года, по улицам Москвы поедут электробусы. Как и при запуске Московского центрального кольца (МЦК), москвичи и гости столицы смогут кататься на них бесплатно целый месяц - по 30 сентября включительно. Такое распоряжение утвердил сегодня, 28 августа, на заседании президиума городского правительства мэр Сергей Собянин.

Первые электробусы выпустят на маршруте троллейбуса № 73 «6-й мкр. Бибирева - ВДНХ (южн.)». До конца года новые машины появятся еще на шести маршрутах, которые проходят через 22 района Москвы (см. «На заметку»).

Напомним, сейчас в Москве 25 процентов всех перевозок в наземном общественном транспорте приходится на электрический транспорт (троллейбусы, трамваи). Теперь экологически чистых машин станет больше (см. «В чем выгода»). В ближайшие годы будут постепенно менять троллейбусы и автобусы «Мосгортранса» на электробусы. Мэрия уже провела два аукциона на поставку 200 автобусов на электрической тяге и зарядных станций к ним. Победителями торгов стали крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них выпустит для «Мосгортранса» по 100 современных электробусов, а также обеспечит установку 62 скоростных зарядок.

До конца этого года пройдет еще один аукцион на 100 электробусов. В 2019 - 2020 года столичные власти планирует покупать ежегодно по 300 чудо-машин. А с 2021 года за счет бюджета в наземку начнут поставлять только электробусы вместо дизельных автобусов.

В мэрии уточнили, что электробусы станут появляться на дорогах столицы в дополнение к троллейбусам, а не вместо них. При этом на некоторых маршрутах будет курсировать только электротранспорт, на других - и автобусы, и электробусы. Проезд на них будет стоить так же, как по всей наземке. В салон можно пройти по обычным билетам, социальной карте москвича или «Тройке».

В ЧЕМ ВЫГОДА

Электробусы экологически чистые, менее шумные и более комфортные. В салонах - климат-контроль, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, низкий пол.

К тому же новинка выгоднее для городского бюджета, поскольку затраты на ее эксплуатацию ниже на 10 процентов, чем для обычных автобусов. Кроме того, электробус не требует сложного технического обслуживания (срок службы - 15 лет на условиях сервисного обслуживания). Этот транспорт поможет снизить вредные выбросы. А уровень шума и вибрации в салоне на 30 процентов будет меньше, чем в автобусах.

НА ЗАМЕТКУ

По этим маршрутам пустят чудо-машины

Троллейбусы

№ 83 «Уссурийская улица - метро «Преображенская Площадь»

№ 42 «Рижский вокзал - метро «Петровский парк»

№ 76 «Холмогорская улица - метро «ВДНХ»

№ 36 «Бескудниковский переулок - 1-я Останкинская улица»

Автобус

№ Т25 «Проспект Буденного - метро «Лубянка» - Политехнический музей».