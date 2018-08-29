2018-08-29T15:51:39+03:00
Московские окна

Продать не получится. Чем еще грозит незаконная перепланировка квартиры

Обсуждаем главные столичные новости вместе с Михаилом Антоновым и журналистами "Комсомольской правды"
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗАПавел КЛОКОВ
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Обсуждаем главные столичные новости вместе с Михаилом Антоновым и журналистами "Комсомольской правды"Обсуждаем главные столичные новости вместе с Михаилом Антоновым и журналистами "Комсомольской правды"
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Главные тмы:

- Участок М11 в обход Клина и Солнечногорска откроют в конце августа.

- Специалисты предупредили Москвичей об опасности незаконных перепланировок.

- Компании из Прибалтики тайно оформляют на москвичей кредиты. Как не стать жертвой подобных мошенников? Что делать, если уже попал в такую ситуацию?

- Как журналисты КП в подмосковном лесу Йети искали.

Продать не получится. Чем еще грозит незаконная перепланировка квартиры

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