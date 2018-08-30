Новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метро: Открываются сразу 7 станций

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T22:21:26+03:00

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30 августа мэр Сергей Собянин запускает движение на новом участке Калининско-Солнцевской линии. На отрезке длиной более 14 километров находятся 7 станций - «Мичуринский проспект» (первая вслед за действующей станцией «Раменки»), «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Одновременный запуск сразу семи станций подземки происходит в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.

Метро наконец добралось до Солнцево. Жители этого района на западе Москвы ждали радостную новость больше четверти века. Напомним, в июне корреспонденты «Комсомолки» первыми вместе с Сергеем Собяниным прокатились по новому участку желтой ветки и побывали на всех его станциях. А все желающие смогут проехать здесь сегодня ориентировочно после 16.00.

В Стройкомплексе столицы рассказали, что дает горожанам этот отрезок метро.

КАК РАБОТАЕТ

Новый маршрут желтой ветки будет ездить как единая линия с первым участком Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Деловой центр» - «Петровский парк». С новыми станциями Калининско-Солнцевской линии длина единого маршрута «Рассказовка» - «Петровский парк» составит порядка 30 километров и около 50 минут в пути. Участок свяжут четырьмя пересадками с радиальными линиями метро - Большой кольцевой, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской, а также двумя пересадками со станциями МЦК - «Шелепиха» и «Хорошево».

В ближайшие годы линию продлят от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе еще на две станции - «Пыхтино» и «Внуково». И доведут до аэропорта «Внуково».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Подземка приедет в районы Солнцево и Новопеределкино, где метро ждали с 70-х годов прошлого века. Впервые в истории Москвы метро помчится так далеко за МКАД - на 8 километров вглубь пригорода. Именно на таком расстоянии находится станция «Рассказовка».

Наземный вестибюль станции `Солнцево` Московского метрополитена и храм преподобного Сергия Радонежского.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок Калининско-Солнцевской линии позволит жителям Новопеределкина и поселения Московский:

- экономить на дороге до 1,5 часа в день. К примеру, из Новопеределкина сейчас приходится добираться на автобусах до метро «Юго-Западная», «Проспект Вернадского» и «Саларьево» Сокольнической линии, теряя время в пробках;

- добираться на скоростном подземном транспорте до «Москва-Сити»;

- без пересадок приезжать к футбольным стадионам ЦСКА (ст. м. «ЦСКА») и Динамо (ст. м. «Петровский парк»).

Всем пассажирам нового участка:

- станет удобно «перепрыгивать» на Московское центральное кольцо. Для этого появится переход на станцию МЦК «Шелепиха» по принципу «сухие ноги»;

- легче станет ездить по городу, особенно жителям домов и работникам офисов в районах Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Новопеределкино, в поселениях Московский и Внуковское. Всего около 600 тысяч человек. При этом около половины из них будут жить в пешеходной доступности от станций. Например, жителям Раменок (порядка 62 тыс. человек. – Прим. авт.) до сих пор приходилось 15 - 30 минут добираться до ближайшего метро «Проспект Вернадского» или «Славянский бульвар» на наземном транспорте. А теперь у них под боком новая станция «Мичуринский проспект».

Новые станцииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кроме того:

- в западной части Москвы в метро сможет ездить на 55 тысяч человек в час больше в каждом направлении;

- на 15 - 20 процентов разгрузятся маршруты наземки на Мичуринском проспекте и Боровском шоссе, за счет чего должна улучшиться экология в соседних с ними районах.

НА ЗАМЕТКУ

Самая красивая - «Мичуринский проспект», самая полезная - «Рассказовка»

Пожалуй, самой красивой и уникальной можно назвать «Мичуринский проспект». Это первая полуподземная станция в московском метро. К ней ведет пешеходный переход с зеркальной стеной. А одну из стен вестибюля станции сделали стеклянной, с выходом на смотровую площадку. В вестибюле и на платформе тоже получатся эффектные селфи. Колонны и стены украшены панелями с силуэтами цветущих ветвей и плодов.

Вестибюль станции метро "Мичуринский проспект" Солнцевской линии Московского метрополитена.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самой полезной, наверняка, станет станция «Рассказовка». Внутри похожа на библиотеку. Стены вдоль путей украшают книжные полки. На колоннах нарисованы ящики картотеки. На них написаны названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильника можно скачать книжку и почитать в дороге. К тому же это первая самая отдаленная от МКАДа подземная станция метро (8 км). Получается, у пассажиров есть время для чтения.

Интерьер станции "Рассказовка".

А еще стоит посмотреть станции «Новопеределкино» - с узорчатыми сводами в стиле старинного терема, «Солнцево» - с залетающими в вестибюль с улицы солнечными зайчиками, «Боровское шоссе» - со светильниками в виде корпусов летящих на скорости машин.