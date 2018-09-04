Танцевальный марафон StarHit в Парке искусств «Музеон»

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-04T19:04:31+03:00

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31 августа, в последний день лета, в Парке искусств «Музеон» прошел яркий и запоминающийся танцевальный марафон проекта Андрея Малахова StarHit. Мероприятие состоялось при участии Движения москвичей #ЗаСобянина, Международной Ассоциации танцевальных клубов, школ и студий танца (МАСКТ) и танцевального портала dance.ru.

Днем, с 13.00, в режиме нон-стоп на трех специальных сценах «Музеона» проходили бесплатные мастер-классы для всех желающих по различным танцевальным направлениям, а кульминацией стал грандиозный танцевальный флешмоб, в котором приняли участие гости праздника под руководством преподавателей сети танцевальных клубов GallaDance.

После завершения мастер-классов на главной сцене начался танцевальный баттл 10-ти лучших коллективов Москвы, которые в течение августа отправляли свои заявки на сайт www.dance.ru и были отобраны на конкурс экспертным жюри.

Оценивали выступление лучших школ и студий города профессионалы танцевального искусства: участница Quest Pistols Show Мариам Туркменбаева; Народная артистка России Ильзе Лиепа; Чемпион мира по аргентинскому танго, хореограф Дмитрий Васин, телеведущий Артур Цветков (Vj Archi), Президент Международной Ассоциации танцевальных клубов, школ и студий танца, совладелец бренда GallaDance Алексей Миндель.

В танцевальном баттле, за которым с удовольствием наблюдали гости мероприятия, победу заслужила танцевальная группа Fam.Factory (хореограф Евгений Кевлер). На втором месте оказался коллектив Easy Crew (хореограф Алексей Мечетный), на третьем – сборная New York dance studio (хореограф Nargiz Radz).

Также для всех москвичей и гостей столицы после завершения танцевального марафона выступили Quest Pistols Show и Алексей Воробьев.

Главный редактор журнала StarHit Андрей Малахов стал идейным вдохновителем мероприятия и ведущим вечера.

В рамках праздника прошел благотворительный Garage Sale – распродажа личных вещей от звезд российского шоу-бизнеса, вся выручка от которого (160 647 рублей) была направлена в Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Фонд направит средства на лечение восьмилетнего Елисея Гольцова из города Болохов, у мальчика ДЦП, левосторонний гемипарез, задержка психо-речевого развития и детский аутизм. Средства полностью покроют расходы на оплату курса реабилитации, который позволит Елисею сделать большой шаг вперед в развития речи и навыков общения, столь необходимые успешной учебы, ведь мальчик в этом году пошел в первый класс.

Гостями мероприятия стали Эвелина Бледанс с сыном Семёном, Михаил и Евгения Грушевские, Анастасия Гребёнкина, Оксана Федорова, Регина Мянник, группа «Фабрика», арт-группа «Soprano Турецкого», Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская, Роман Полянский.

Для посетителей марафона на протяжении всего дня работал фудкорт, а также множество арт-инсталляций и фотозон.