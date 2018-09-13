На Москве-реке появится «плавающий» бассейн

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-13T13:12:30+03:00

Благодаря коммуникациям в бассейне можно будет плавать даже зимой

Водная чаша будет работать и летом, и зимой

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На набережной Марка Шагала в новом квартале ЗИЛа откроется «плавающий» бассейн диаметром 25 метров. Это будет понтон с подведенными к нему коммуникациями.

- Рядом с жилым комплексом «ЗИЛАРТ» уже высажен и благоустроен парк «Тюфелева роща», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Недавно его приезжал осматривать мэр Сергей Собянин. Следующая на очереди - набережная Марка Шагала, которая протянется на 3,8 километра. У застройщика есть идея - прямо на воде, в старом русле Москвы-реки, сделать круглогодичный бассейн диаметром 25 метров.

Благодаря коммуникациям в бассейне можно будет плавать даже зимой. Его планируют построить к 2026 году. По словам представителя строительной компании Ивана Романова, сейчас изучается зарубежный опыт создания подобных сооружений и техническая возможность установки бассейна на Москве-реке.

Такие бассейны работают по всему миру. К примеру, в Берлине посреди реки Шпрее находится бассейн под открытым небом длиной чуть более 30 метров. В одном из регионов Чили на берегу моря устроили бассейн размером 8 гектаров. Океанская вода, прежде чем попасть в эту чашу, фильтруется по специальной технологии.

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