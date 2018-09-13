Модель Киру Майер, которой дали 1,5 года колонии за нападение на гаишника, сокамерницы в СИЗО облили кипятком

СЕГОДНЯ 14:26 2018-09-13T14:30:08+03:00

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Не сошлись характерами... Так бывает, когда несколько людей долго живут вместе в ограниченном пространстве. Как стало известно, на днях в СИЗО «Печатники» произошла потасовка с участием нескольких женщин. Пострадала 24-летняя Instagram-модель Кира Майер - об этой девушке мы писали на днях. Когда-то ходили слухи о ее романтических отношениях с певцом Алексеем Воробьёвым. А в прошлом году Кира впервые попала в полицейские сводки. В центре Москвы она на своем «Мерседесе» (подарил один из поклонников) въехала в чужую машину и убежала с места аварии. Ее, конечно, нашли. И лишили водительских прав за бегство с места ДТП. Но красавица продолжала ездить за рулем. Однажды «Мерседес» Киры остановили гаишники. Прав у Майер не было и она предложила полицейским переспать. ДПСники тем не менее начали составлять протокол об административном нарушении. Кира сначала просто пререкалась с сотрудниками, а потом попыталась вырвать у одного из них бумагу и (дальше цитата из официальных документов) причинила инспектору телесные повреждения». Завели уголовное дело. Причем, девушку из соцсетей не отпустили под подписку о невыезде, а сразу отправили под арест в СИЗО. 5 сентября суд вынес приговор: полтора года колонии-поселения.

Защита Киры Майер уже направила в Мосгорсуд жалобу, пытается опротестовать приговор, изменить наказание. Пока девушка продолжает находиться в следственном изоляторе. И вот - повздорила в камере с другими арестантками.

- Люди сидят разные, у каждого свои «фишки», - сообщают источники в правоохранительных органах. - Вероятно, кого-то манера поведения гламурной модели задела. Началась поставка. Сначала на словах, потом перешли к действиям. В Киру Майер плеснули горячим чаем из кружки. После этого девушку доставили с медчасть, решается вопрос о переводе в другую камеру.

Адвокат Майер Евгений Щеглов историю про кипяток и сокамерниц комментировать отказался. По его словам, есть шансы, что наказание для девушки все-таки пересмотрят.

- Полтора года колонии за такое - драконовский приговор, - заявил Щеглов «Комсомольской правде». - Притом, что столько же дают за ДТП со смертельным исходом. У меня в практике был случай, когда женщину осудили на те же полтора года за аварию с двумя погибшими, а апелляционный суд заменил этот срок на условное наказание. А здесь - человек положительно характеризуется, нет ни одного отягчающего обстоятельства, и ему дают реальный срок!