Боец-депутат Джефф Монсон пообещал не бить чиновников-коррупционеров

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-14T19:17:39+03:00

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Прогулка по парку, куда новоиспеченный депутат Монсон отправляется после первого заседания, – настоящая полоса препятствий. Чуть не на каждом шагу колоритного бойца останавливают зеваки – и молодые мамочки, и пенсионеры, и даже дети:

- Джефф, легенда! Спасибо!

- А можно с вами сфотографироваться?

- А можно руку пожать?

К чести Монсона – ни в одном из двух десятков селфи он не отказывает. В Красногорске нового русского гражданина и депутата, похоже, искренне любят. А новорожденную дочь Лулу-Есению, которая появилась на свет в местном роддоме, местные с гордостью называют «наша, красногорочка».

Джефф Монсон среди коллег-депутатов красногорской городской думы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/668793" frameborder="0"></iframe> Джефф Монсон на первом заседании совета депутатов Красногорского городского округа.Виктор ГУСЕЙНОВ, Алена МАРТЫНОВА

- Это мое любимое место, здесь я много времени провожу, - улыбается Джефф, показывая на лавочки вокруг пруда с утками. Мы общаемся с помощью переводчицы Лены («Это его личный помощник, не из бюджета оплачено», - предупредили нас в местной администрации). – Красногорск напоминает мне Сиэттл, и это прекрасно. Погода здесь такая же: сначала холодно, потом жарко. Когда-то я жил во Флориде и круглый год носил футболку. А здесь я могу надеть пальто, и это круто. Теперь осень мое любимое время года. А еще я часто гуляю за своим домом с новорожденной дочкой.

В этот момент в рыжей бороде Снеговика (так Монсона прозвали за редкую бледноликость в толпе темнокожих бойцов) расползается улыбка. Неужто татуированный брутал, чьи пудовые кулаки отведали десятки маститых соперников, дома превращается в трогательного папочку?

- Да, я люблю нянчить свою двухмесячную дочку, - Монсон складывает руки на груди, как будто качает малышку. – И памперсы меняю регулярно. Помогаю жене по дому: выношу мусор, мою посуду. Раньше даже готовил. А вообще у меня четверо детей – старшие заканчивают колледж и университет. Тяжело, конечно, что они во Флориде, большое расстояние. Но я стараюсь в семье быть честным и справедливым по отношению к женам и детям.

- А супругу как ласково называете? Солнышко, или, может быть хани (с английского honey – милая. – Прим.авт.)?

- По-разному. Ее зовут Евгения, я называю Джин-Джин. Мы общаемся, в основном, по-английски, потому что Женя пытается его учить. Я ей постоянно напоминаю, чтобы говорила по-русски, мне же надо заниматься.

Монсон выразил желание войти в состав депутатской комиссии по социальным вопросам и взаимодействию со СМИ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С виду грозный Джефф в общении оказывается простым и открытым парнем.

- Может, и в гости к вам можно прийти, сделать семейное фото? - кажется, это я говорю вслух.

- Йес, ноу проблем, - это уже понятно без переводчика, и прежде чем успеваю обрадоваться, Монсон добавляет: Только позвоните Жене, спросите. Она у меня строгая.

- Домой? Джефф пригласил? Категорически нет! – обрубает бойцовская супруга. – У меня маленький ребенок, вы как женщина должны понять. И во дворе тоже нет. Будут потом к нам толпами ходить. Мне это совсем не надо, я нигде не свечусь, никто даже не знает, как я выгляжу.

Джеффу остается лишь развести руками – и на секунду мне кажется, что он выглядит растерянным.

Монсон заявил, что пошел в депутаты потому что хочет "помогать людям".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ПИТЬ ПАНОМ РАСИ И УВАЖАТЬ ЕЕ КОРОВА»

Как только стало известно об избрании Монсона, в Сети отряхнули и растиражировали видео трехмесячной давности, где Джефф, получая российский паспорт, приносит присягу на гражданство. Его фразы на ломаном русском «Раска Федераска» (Российская Федерация), «пить паном Раси и уважать ее корова» (быть верным России и уважать ее культуру) не высмеял только ленивый, а самые язвы, в интернете называемые хейтеры, и вовсе сравнили клятву с «сеансом вызовы сатаны».

- Террибл, террибл («Ужасно»), - повторяет Джеффри, вспоминая этот ролик. А дальше уже переводит Елена: - Знаете, я хочу рассказать историю, как я встретил на дороге семью, у которой спустило колесо. Я остановился, помог им залатать. Кто-то это увидел и написал в Сети. В итоге вечером, когда я лазил в интернете, прочитал много комментариев, какой Джефф Монсон замечательный человек. А потом начался поток: «Да он коммунист, он ужасный человек, он должен умереть» и т.д. И я сделал для себя вывод: неважно, что о тебе говорят люди в интернете. Ты не можешь угодить каждому, и надо делать то, во что веришь.

- Есть и другое видео, постановочное, где вы заставляете нерадивого горожанина убрать мусор с обочины. И даже силу применять не приходится – он пугается одного вашего взгляда…

- Физическая сила – это плохой метод, я его не использую. Ни в жизни, ни в политике. Да, проблем хватает: мусор, пробки на дороге, коррупционеры… Но драться надо на ринге или татами. У меня докторская степень в психологии, это помогает мне в работе с людьми. В США я занимался с трудными подростками. И здесь планирую образовывать людей. Например, в сборе мусора. Сейчас в один бак кидают все подряд. А мы введем систему разделения отходов. Будут отдельные баки для бумаги, стекла, пластика и т.д. Все это будет увозиться на новый завод по переработке. Все отходы начнут перерабатывать во что-то, например, в энергию. Еще как депутат я планирую заниматься работой с детьми и малоимущими семьями. Конечно, сложно говорить людям, что сейчас я решу сразу все проблемы, не будет пробок, не будет очередей в садики, все будет прекрасно с природой. Но я всегда честен и говорю только то, что я действительно собираюсь делать.

- Джефф, а в целом - зачем вам все это, депутатство?

- Честно? Я хочу помогать людям, хоть они и скептически настроены пока. Моя мама была медсестрой всю свою жизнь. Она мне говорила, что самая главная вещь в жизни – делать добро другим. И многие люди помогли мне в моей карьере, в моей жизни. Теперь я хочу теперь ответить тем же. Я поработаю в Красногорске, надеюсь, что это будет успешно. И это поможет мне выйти на следующий уровень, возможно, даже в Государственную Думу. При этом моей спортивной карьере это не помешает – и как бойца, и как тренера.

Кстати, ближайший бой Монсона состоится уже 22 сентября - на стадионе в Красногорске он встретится с давним соперником, американцем Тимом Сильвия. И кто знает, а вдруг депутатский мандат поможет уложить того на лопатки?

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Оказывается, новоиспеченный депутат не всегда был законопослушным гражданином. В 2009 году в Вашингтоне Монсона обвинили в вандализме, когда на колоннах Капитолия он нарисовал краской символы анархии и мира, а также сделал надписи «нет нищете» и «нет войне». Боец признал свою вину и получил 90 дней тюремного заключения, а также 20 тысяч долларов штрафа.

- Моя политическая активность в Америке, к сожалению, привела меня только в тюрьму, - признался «КП» спортсмен. - Но это то, чем я горжусь. Потому что я сделал то, что должен был. И это было не насилие. Это была поддержка для остановки войны. А вообще американская политика меня не привлекает – ни республиканцы, ни демократы. Мои друзья в США не понимают, зачем я стал депутатом в России. Зато понимает моя мама.

ДОСЬЕ «КП»

Джеффри Уильям Монсон - американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу.

Родился 18 января 1971 года в городе Сент-Пол (США).

В смешанных боевых единоборствах дебютировал в 1997 году.

Провел 87 боев, из них 60 победных.

За Россию выступает с 2015-го.

Рост 175 см, вес 108 кг.

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