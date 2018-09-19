Новое правительство Москвы 2018: Кого назначили, кто ушел

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-19T15:09:29+03:00

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Сегодня, 19 сентября, мэр Сергей Собянин в своем блоге объявил новый список своих заместителей. Напомним, вчера, 18 сентября, Сергей Собянин вступил в должность после победы на выборах мэра 9 сентября. Теперь в правительстве Москвы начались традиционные кадровые перестановки. Одна из отставок стала ожидаемой. Правительство столицы покинул заместитель мэра по «социалке» Леонид Печатников. Разговоры об этом ходили не первый год. Сам Печатников не скрывал, что чиновником ему быть в тягость.

- Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу, - сообщил мэр Сергей Собянин. - Человек он практический, замечательный доктор и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в правительстве Москвы. За эти годы он сделал для здравоохранения города очень много. Прошли самые сложные и порой очень болезненные, но необходимые изменения. В результате отрасль стала экономически более устойчивой и лучше мотивированной на клиентов. Структурные изменения позволили создать мощные многофункциональные клиники. Я очень благодарен Леониду Михайловичу и надеюсь, что он останется хотя бы моим советником.

Теперь за «социалку» будет отвечать заместитель мэра Анастасия Ракова. Ранее она руководила аппаратом мэра и правительства Москвы в ранге заммэра. Сейчас на эту должность Собянин назначил своего другого заместителя - Наталью Сергунину. До сих пор в правительстве Москвы она «рулила» экономикой города. Кроме аппарата правительства, Сергунина сейчас будет также курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.

Из новых лиц в «верхушке» правительства - заместитель по экономике Владимир Ефимов. «Молодой современный способный человек, ранее работал руководителем департамента», - охарактеризовал своего нового зама Собянин.

На прежних должностях остались четыре заместителя мэра:

- по вопросам градостроительной политики и строительства - Марат Хуснуллин;

- по вопросам региональной безопасности и информационной политики - Александр Горбенко;

- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - Петр Бирюков;

- по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры - Максим Ликсутов.

ЧТО ДАЛЬШЕ

У мэра Москвы сейчас, как и раньше, семь заместителей. То есть столько же, сколько было перед выборами. Но на этом кадровые перестановки не закончились. В ближайшее время среди столичных министров, префектов, начальников департаментов и глав районных управ еще могут продолжаться и увольнения, и назначения.

КОНКРЕТНО

МЭР МОСКВЫ

Сергей Семенович Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин. ФОТО mos.ru

Родился 21 июня 1958 г. в селе Няксимволь Березовского района Тюменской области.

В 1980 г. окончил Костромской технологический институт, в 1989 г. - Всесоюзный юридический заочный институт. Кандидат юридических наук.

С 1980 года работал слесарем, затем - мастером Челябинского трубопрокатного завода.

С 1982-го - на руководящей партийной работе.

С 1991 г. - глава администрации города Когалыма, 1-й заместитель главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа, член Совета Федерации РФ.

С 2001 по 2005 год - губернатор Тюменской области.

С ноября 2005-го - руководитель администрации Президента РФ.

С 2008 г. - руководитель аппарата правительства РФ.

С 21 октября 2010 г. - мэр Москвы сроком на 5 лет.

С 5 июня 2013 г. - после отставки по собственному желанию временно исполняющий обязанности мэра Москвы.

С 12 сентября 2013 г. - мэр Москвы сроком на 5 лет.

С 18 сентября 2018 г. - мэр Москвы сроком на 5 лет.

ЗАМЕСТИТЕЛИ МЭРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. ФОТО mos.ru

Родился 9 августа 1966 г. в Казани.

В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

В 2000 году - Открытый университет Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент». Кандидат экономических наук.

С 2001-го - министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

С ноября 2010 года - руководитель Департамента городского строительства Москвы.

С декабря 2010 года - заместитель мэра Москвы.

С сентября 2013 г. - заместитель мэра Москвы.

С 19 сентября 2018 г. - заместитель мэра Москвы.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Павлович Бирюков

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. ФОТО mos.ru

Родился 12 июля 1951 г. в Курской области.

Окончил Курский государственный педагогический институт, Курский политехнический институт, кандидат экономических наук. Работал учителем.

В 1991 - 1996 гг. - супрефект района Выхино Юго-Восточного округа Москвы.

С 1996 г. - 1-й заместитель префекта Центрального округа Москвы.

С 2000-го - префект Северного округа Москвы, c 2002-го - префект Южного округа Москвы.

С 2007 г. - 1-й заместитель мэра Москвы, руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы.

С 2010 г. - заместитель мэра Москвы.

С сентября 2013 г. - заместитель мэра Москвы.

С 19 сентября 2018 г. - заместитель мэра Москвы.

ТРАНСПОРТ

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Станиславович Ликсутов

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. ФОТО mos.ru

Родился 19 июня 1976 года в городе Локса Эстонской ССР.

В 1996 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова.

1999 - 2008 г. г. – президент МТК «ЮниТранс», глава представительства «ВорлдВайд Инвест АС», генеральный директор ООО «ТрансГрупп – Финансы и инвестиции».

С 2009 по 2010 г. г. - генеральный директор ООО «Аэроэкспресс».

С 29 апреля 2011 г. - советник мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С декабря 2011 г. - руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С сентября 2012 г. - заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 19 сентября 2018 г. - заместитель мэра Москвы.

ЭКОНОМИКА

Заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Владимирович Ефимов

Заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. ФОТО mos.ru

Родился 26 июня 1981 года.

В 2003 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность - «экономика, финансы и кредит».

С 2002 г. по 2003 г. - работал специалистом-экспертом программы развития экономических институтов гражданского общества регионального исследовательского фонда «Поддержка развития институтов гражданского общества» в городе Москва.

С 2004 г. - работал экономистом автономной некоммерческой организации «Центр социально-трудовых прав».

С 2004 г. - начал работу в Федеральной антимонопольной службе в должности заместителя начальника Управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ.

С 2007 г. - возглавил Управление контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС России.

С 7 сентября 2009 г. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС по Москве).

С 6 декабря 2011 г. - указом мэра Москвы назначен на должность министра правительства Москвы, руководитель Департамента земельных ресурсов Москвы.

С 8 февраля 2013 г. - назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Москвы.

С февраля 2017 г. - указом мэра Москвы назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы.

С 19 сентября 2018 г. - заместитель мэра Москвы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Владимировна Ракова

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. ФОТО mos.ru

Родилась 8 февраля 1976 года в городе Ханты-Мансийске.

В 1998 году окончила Тюменский государственный университет (ТГУ) по специальности «юриспруденция», в 2000 году - ТГУ по специальности «финансы и кредит».

С 1998 по 2000 год работала в аппарате Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

С 2000 по 2008 г. работала в правительстве ХМАО, администрации Тюменской области, администрации Президента России.

С июня 2008-го - заместитель министра регионального развития РФ.

С 2010 г. - заместитель мэра Москвы.

С сентября 2013 г. - заместитель мэра Москвы.

С 19 сентября 2018 г. - заместитель мэра Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Николаевич Горбенко

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. ФОТО mos.ru

Родился 11 мая 1962 г. в г. Славянске Донецкой области (Украина).

В 1983 г. окончил Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище.

В 2005 г. - Академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление - информационные процессы. Полковник запаса.

С 1992 по 1994 г. - вице-президент издательства «Книга и Бизнес».

С 1994 по 1996 г. - руководитель издательства «Иллюстрированная книга».

С 1996 по 1998 г. - гендиректор издательства «Книга и сервис».

С 2001 г. - гендиректор ФГУ «Редакция «Российской газеты».

С 2010 г. - заместитель мэра Москвы.

С сентября 2013 г. - заместитель мэра Москвы.

С 19 сентября 2018 г. - заместитель мэра Москвы.

АППАРАТ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Заместитель мэра Москвы по вопросам культуры, туризма и развития предпринимательства, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Алексеевна Сергунина

Заместитель мэра Москвы по вопросам культуры, туризма и развития предпринимательства, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. ФОТО mos.ru

Родилась 22 августа 1978 г. в Москве.

Окончила Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «юриспруденция».

С 2000 по 2004 г. - консультант, советник, заместитель начальника отдела в Департаменте правового обеспечения Минимущества России.

С 2004 г. - заместитель начальника Управления, начальник Управления недвижимого и движимого имущества Росимущества.

С 2008 г. - заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

С 2010 г. - заместитель мэра Москвы.

С сентября 2013 г. - заместитель мэра Москвы.

С 19 сентября 2018 г. - заместитель мэра Москвы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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