Москвичи готовы заплатить 250 тысяч рублей, лишь бы купить первыми новый айфон

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-21T15:13:49+03:00

Цены на новый айфон в Москве доходят до четверти миллиона. Надбавка за скорость впечатляет. Фото: REUTERS

Телефоны начнут продавать только через неделю, но очередь за ними формируется уже сейчас

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Казалось бы, прошли те времена, когда перед магазином собиралась толпа народу и в ожидании докторской колбасы или красной икры изнемогала от холода, ветра, суровых ноябрьских ночей. Люди, стоявшие в очереди, успевали переболеть ОРВИ, подраться, создать семью, развестись. А икру с колбасой все не везли. Когда же это случалось, обезумевшие покупатели втискивались в магазин и сметали дефицитные продукты за считанные часы. Примерно то же самое происходит в столице и сегодня. Только вместо колбасы - американские телефоны. Жители столицы готовы не только платить за них 100 тысяч рублей, но еще и дать сверху 250 тысяч для того, чтобы заполучить гаджеты первыми. А ведь за такие деньги можно купить новую «Ладу Приору».

- Действительно, у нас появились объявления, в которых предприимчивые пользователи продают места в очереди за новыми айфонами, - сообщили «КП» в пресс-службе компании «Авито». - Стоимость такой услуги достигает 250 тысяч рублей. А доставка телефона раньше старта продаж обойдется в 300 тысяч рублей.

Речь идет о моделях iPhone XS и iPhone XS Max. Продавать в России их начнут 28 сентября. Обычно в первые дни официальный магазин «Apple» напоминает крепость, которую пытаются взять штурмом продвинутые москвичи. Очередь растягивается по Тверской улице на сотни метров.

В социальных сетях этих людей всячески высмеивают и оскорбляют. Многие пользователи, посчитав чужие деньги, напоминают, что больным и бедным детям требуются операции, в больницах не хватает лекарств... Однако очередь от этого не уменьшается.

Есть на сайте объявлений и те, кто назначает оплату в размере 10% от чека и готов простоять перед магазином 4-5 суток при любой погоде.

КСТАТИ

Как сообщили «КП» в компании «Авито», в день презентации айфонов (12 сентября) поиск услуг тех, кто готов продать свое место в очереди, вырос в 5,5 раз по отношению к числу соответствующих запросов 11 сентября.

- В последующие два дня интерес к таким услугам продолжил увеличиваться и достиг максимального значения 14 сентября, - добавили специалисты компании, - превысив число запросов до презентации в 8 раз. Однако 15 сентября случился довольно резкий спад интереса, повлекший дальнейшее снижение востребованности услуги.

ЗВОНИМ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

- Здравствуйте. Я вам звоню по поводу покупки нового айфона. Вы готовы постоять за меня в очереди. Правильно? За 250 тысяч рублей...

- Именно...

- Не дороговато ли?

- Нет. В прошлый раз за 300 тысяч работали... А во время продажи десятого айфона некоторые стояли даже за полмиллиона. Я видел такие объявления.

- Если мы с вами сейчас договоримся, на каком месте я буду утром 28 сентября?

- На первом. Ну или в первой десятке... Я приду к магазину 25 числа. И буду стоять трое суток, периодически меняясь с товарищем. 28-го утром мы с вами созваниваемся и вы подъезжаете с деньгами. Я отдаю вам браслет, который мне выдадут сотрудники магазина за день до начала продаж. И дальше достаиваете сами. Минут 15-20... Заходите внутрь и покупаете айфон.

- То есть за айфон я плачу отдельно?

- Да.

- Как вообще - желающие есть?

- Да, звонят. Но заказчика пока не нашел.

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