2018-09-25T09:00:58+03:00
Происшествия

На Москву обрушились дожди, которые бывают лишь раз в 5-6 лет

Циклон "Фабьен" движется в сторону Русской равнины с невероятной скоростью, в результате за сутки в столичном регионе может выпасть около 30 мм осадков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами по области может выпасть до 30 мм осадковМестами по области может выпасть до 30 мм осадковФото: Игорь БУЛАТОВ
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На столицу обрушились мощные ливни и грозы, которые уже успели доставить неприятностей ряду других стран восточной и южной Европы, таких, например, как Хорватия и Украина. А виной всему циклон "Фабьен", который перемещается с невероятно большой скоростью порядка 60 км в час.

Уже в этот вторник, 25 сентября, он окажется в центре Русской равнины и спровоцирует резкие перепады атмосферного давления, что, в свою очередь, создаст необходимые условия для образования штормового ветра. Ранее сайт kp.ru писал о том, что воздушные порывы западного направления будут достигать 15-20 метров в секунду.

Однако ветреная погода - это не единственная проблема москвичей. Мощные ливни уже ставят рекорды по объему осадков в сентябре, а также провоцируют образование многокилометровых пробок в центре столицы, однако из-за циклона ливни задержатся еще на какой-то срок.

Так, местами по области может выпасть около 30 мм осадков. Интенсивные дожди уже прошли минувшей ночью, и еще одна порция ливней ожидается во второй половине этого дня. Только в Москве по итогам суток может выпасть около 25 мм осадков.

"Так сильно заливает столицу в сентябре лишь раз в 5-6 лет", - рассказал представитель погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала "Россия 24".

Стоит отметить, что на этом погода не перестанет удивлять москвичей. Например, в ночь на среду столбики термометров в столице могут опуститься так низко, что в отдельных районах можно будет наблюдать первый снег.

sergeeva_tanya10sergeeva_tanya10
Из-за непогоды в столице второй день сильные пробки
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aliceinawonderaliceinawonder
Пишу тебе из пасмурных краев, где дождь наполнил город до краев.... эх... все, время грустных стихов #сплин #осень #москва #брь
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