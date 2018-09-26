Фестиваль "Круг света" установил сразу два рекорда Книги Гиннесса

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-26T13:46:11+03:00

Это были абсолютные рекорды, которые зафиксированы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об этом стало известно во время закрытия фестиваля [видео]

Фестиваль "Круг света" в Москве в этом году был не только красивым по мнению москвичей, но и лучшим по мнению Книги Гиннесса в двух номинациях - самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые работали одновременно. Это были абсолютные рекорды, которые зафиксированы. Об этом на церемонии закрытия фестиваля подтвердила представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси-Гемчи.

Мультимедийное шоу на Гребном каналеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана в Москве составляла 3099 квадратных метров, к примеру, прошлый рекорд у Китая - проекция 1582 квадратных метров.

VIII Московский международный фестиваль "Круг света" на Гребном каналеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Второй рекорд - самое большое число одновременно зажженных горелок, для установки этого рекорда требовалось зажечь одновременно как минимум 160 горелок. На вашем же шоу одновременно горели 162 горелки, - сказала Субаси-Гемчи.

Светопредставление радовало зрителей на протяжении пяти днейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификаты Книги рекордов Гиннесса передали руководителю Департамента спорта города Москвы Николаю Гуляеву. Он поблагодарил за высокую оценку и пообещал, что через год шоу будет еще более интересное.

На закрытии фестиваляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, это не первые награды фестиваля "Круг света", уже было зафиксировано три рекорда Гиннесса.

Фейерверк в рамках фестиваля "Круг света"Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году фестиваль проходил с 21 по 25 сентября на нескольких площадках: Гребной канал, Театральная площадь, музей-заповедник "Коломенское", Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно".

ФОТОРЕПОРТАЖ

Самое яркое событие года: в Москве стартовал фестиваль "Круг света"

Лучше кадры шоу "Карнавал света" на Гребном канале (подробности)

В Москве завершился фестиваль «Круг света»

Ежегодный фестиваль «Круг света», который проходил в Москве с 21 по 25 сентября, завершился ярким шоу с «огненными цветами» и фейерверками. На Гребном канале в Москве собрались сотни зрителей, несмотря на плохую погоду (подробности)