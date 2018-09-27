Жителя Подмосковья, который отрубил жене руки, лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 21:25 2018-09-27T21:25:29+03:00

Дмитрий Грачев в декабре прошлого года отрубил своей жене кисти рук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Серпуховский суд сегодня лиши родительских прав Дмитрия Грачева - грузчика, который в декабре прошлого года отрубил своей жене кисти рук. Об этой истории мы много писали. Пара была в состоянии развода, и мужчина решил так «отомстить» матери двух своих детей. Одну кисть Маргарите Грачевой пришил московский микрохирург Тимофей Сухинин. Вместо второй теперь протез - его изготовили в Германии. Рита все это время проходит долгий процесс реабилитации.

Адвокаты пострадавшей женщины подали в суд иск о лишении Дмитрия Грачева родительских прав еще в начале года. Однако Серпуховский суд несколько раз откладывал рассмотрения этого вопроса. В итоге вынес решение – иск будет рассматриваться только после процесса о совершенном преступлении.

- В таком случае у Грачева будет серьезное смягчающее обстоятельство - двое несовершеннолетних детей на иждивении, - объясняла мама Риты Инна Шейкина. - Это значит, что часть срока ему скостят.

На решение городского суда подали апелляцию в Мособлсуд, оттуда дело вернули на рассмотрение.

- И вот сегодня суд лишил Дмитрия Грачева родительских прав, - рассказала «КП» Инна Шейкина.

Отметим, что расследование по основному делу еще не завершено. Изначально Грачеву были предъявлены обвинения только по одной статье - «причинение тяжкого вреда здоровью».

- При этом следователи по какой-то причине не принимали во внимание эпизод, который случился за месяц до ЧП – Грачев так же вывез свою жену в лес и угрожал ножом, приставляя ей к горлу, - говорит адвокат Мари Давтян. - Кроме того, мы настаивали, что вывоз в лес, вопреки воле Маргариты – это похищение.

После нескольких жалоб следствие предъявило Дмитрию Грачеву обвинение по еще двум статьям - «похищение человека» и «угроза убийством».

По словам адвоката, в ближайшее время дело поступить в суд.

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