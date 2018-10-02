2018-10-02T16:07:51+03:00
Общество

Очередь к мощам святителя Спиридона увеличилась до трех часов

Пик ожидается к выходным
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ожидается, что самые длинные очереди будут на предстоящих выходныхОжидается, что самые длинные очереди будут на предстоящих выходныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже более 80 тысяч верующих поклонились мощам святителя Спиридона в храме Христа Спасителя. Но несмотря на это поток желающих день ото дня только растет.

- Утром 1 октября очередь к святыне начинается от Патриаршего моста (со стороны Якиманской набережной). Расчетное время прохода примерно три часа , - сообщил сайт принесения святыни. - При этом по данным на 25 сентября время ожидания составляло 1,5 часа

Такой ажиотаж в паломническом отделе объясняют большим потоком иногородних визитеров. Поклониться святыне едут из Рязани, Твери, Калуги и Владимира. Ожидается, что самые длинные очереди будут на предстоящих выходных.

Напомним, доступ к святыне в храме Христа Спасителя организован до 14 октября с 8:00 до 20:00. Маршрут к храму пролегает по Крымской набережной, Якиманской набережной и Патриаршему мосту. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро «Кропоткинская» в эти дни закрыт. Мощи святого Спиридона Тримифунтского были доставлены в столицу из Греции, с острова Корфу 24 сентября.

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