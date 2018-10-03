2018-10-03T10:36:45+03:00
Телевизор

Рекордное начало нового сезона РЕН ТВ

Телеканал начал новый сезон со среднемесячной доли 6,51%. Это лучший результат сентября в истории РЕН ТВ
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Первый месяц нового телесезона принёс РЕН ТВ долю 6,51% (Россия, Все 25-54). Этот сентябрь стал самым успешным за всю историю существования канала. Прирост аудитории по сравнению с сентябрём 2017 года составил 15%.

Одним из главных достижений начала сезона блокбастеров РЕН ТВ стало усиление кинопоказа: обновленная библиотека фильмов позволила телеканалу увеличить долю вечернего прайма будней на 36% (по сравнению с сентябрём 2017 года). В новом сезоне российские телезрители особо оценили супергеройские блокбастеры РЕН ТВ от киностудии Marvel. Доля «Тора» составила 8,8%, сиквела «Первого мстителя» – 8,1%, а третьего «Железного человека» – 8,0%.

Свой вклад в результат сентября внесли и информационные программы телеканала. Самым успешным стал выпуск «Экстренного вызова» от 25 сентября – его посмотрело 10,5% российских телезрителей. 27 сентября в 08:30 доля «Новостей» составила 9,2%, а 25 сентября в 12:30 – 9,1%.

Лидером документального вещания РЕН ТВ стал проект «Засекреченные списки»: выпуск 25 сентября в 14:00 прошёл с долей 9,0%. Лучшим результатом «Территории заблуждений с Игорем Прокопенко» в этом месяце стала доля 8,5% 15 сентября.

РЕН ТВ продолжает эксклюзивный показ лучших российских мультфильмов. Наибольшее количество зрителей у экранов собрали «Три богатыря и принцесса Египта» (доля 10,8%) и «Три богатыря и Морской царь» (доля 10,1%).

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