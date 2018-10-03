2018-10-03T15:50:29+03:00
Общество

Родители московских школьников смогут выбрать питание для своих детей

Пилотный проект уже запустили в нескольких образовательных учреждениях
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Рацион питания в школе обязан соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.Рацион питания в школе обязан соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Он предусматривает возможность выбора питания для школьников из предложенного меню. «Проведена совместная работа по внедрению сервиса заказа за родительские средства «Выбор питания». Сегодня в ряде столичных школ стартовал пока еще пилотный проект, который дает дополнительную возможность родителю вместе с ребенком выбрать из предложенного организатором питания меню те блюда или рационы, которые наиболее привлекательны для ребенка. Уверена, что данный проект получит широкое распространение, прежде всего потому, что он функционален, удобен для родителей и детей», – рассказала председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

Также она отметила, что любой рацион питания в школе обязан соответствовать установленным санитарным нормам и правилам. В столице за этим следят не только Роспотребнадзор и комбинаты питания с собственными лабораториями, но и совет родителей при каждой образовательной организации.

Среди прочего СанПиН установлен запрет на определенную пищевую продукцию в школе, например, газированные напитки и чипсы. «С уверенностью могу сказать, что на протяжении уже нескольких лет данной продукции в школьных буфетах нет. Сегодня практически в каждом школьном буфете имеется отдельный стеллаж «Здравушка» с особой продукцией без сахара, без глютена, направленной на повышение иммунитета, кисломолочные продукты, которые по своему составу отвечают всем требованиям, предъявляемым к ассортименту школьного буфета», – отметила Мясникова.

«Здравушка» представляет на выбор школьников продукты для полезного перекуса: хлебцы, биойогурты, фрустики из яблок, абрикосов, груш и моркови, натуральные фруктовые пюре, фруктовые чипсы, свежую мини-морковь в индивидуальной упаковке, гематоген, пастилки с экстрактом зеленого чая, мармеладом с натуральным соком и витаминами, ягодным морсом и прочее. Такая продукция отлично подойдет для разнообразия рациона детей с аллергией или диабетом.

Автор фото: Олег ЗОЛОТО

Автор фото: Олег ЗОЛОТО

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