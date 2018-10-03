Каршеринг будущего: через несколько лет машины в Москве будут сами подъезжать к клиентам

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-03T17:57:33+03:00

Почему столичные водители все чаще пересаживаются на авто из городского проката

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Три года назад столичный каршеринг мог похвастаться всего тремя сотнями автомобилей. Сейчас их уже почти 12 тысяч. И эта цифра неуклонно растет. Некоторые водители вообще говорят, что внутри МКАД личный автомобиль им не нужен. Обслуживание влетает в копеечку. Пробки. Платная парковка. А тут взял машиненку недалеко от работы, домчал до нужного адреса и бросил на улице. Цена вопроса - от трех рублей в минуту (в зависимости от времени суток и компании).

И РОСКОШЬ, И СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В общем, спрос на услугу очень высокий. А потому рынок развивается (в Москве сейчас 15 компаний каршеринга). Программист Андрей Шеламов испытал на себе почти половину из них. Делимобиль, Яндекс.Драйв, Anytime, YouDrivе и другие. К концу рабочего дня молодой человек начинает листать мобильные приложения и находит ближайшую машину.

- При этом у меня есть собственный автомобиль, - рассказывает Андрей. - Но я его использую для семьи. Двое детей, жена, вещи, собака... С таким табором тащиться до казенной иномарки неудобно. Иногда это может быть километр. А иногда и все три. А когда я один, наоборот. Приехал в офис. Отдал рублей 150. И забыл. Больше ничего не платишь. В то время, как за личную машину мне придется отвалить втрое больше только за парковку.

При этом авто практически у всех компаний новые. И неискушенные клиенты получают удовольствие просто от езды. В машинах есть кондиционеры, магнитола, встроенный навигатор.

- Иногда водители садятся за руль пьяными, - продолжает Шеламов. - Увы. Например, за Курским вокзалом есть ночной клуб. Утром в воскресенье оттуда выходят молодые люди. Бывает, пошатываясь. А я по выходным привожу в тот район сына на секцию. И вижу, как многие из них плюхаются в маркированные машины и уезжают.

В компаниях каршеринга борются с этим большими штрафами (от 50 тысяч рублей). И впоследствии пьяниц блокируют. Чтобы они больше не могли арендовать авто.

- Но это бывает не так часто, - сообщила «КП» совладелец компании ВelkaCar Екатерина Макарова. - Машины каршеринга часто останавливают сотрудники ГИБДД. «Продувают» водителей. Смотрят приложение и документы, чтобы выяснить, тот ли человек сидит за рулем.

По ее словам, чаще всего услугой каршеринга пользуются мужчины от 25 до 34.

Еще из минусов - нечистоплотность некоторых клиентов. Курят за рулем, едят чипсы, пьют кофе. А некоторые - страшно сказать - берут в аренду машину, чтобы заняться в ней сексом.

- И мы не можем им это запретить, - говорит Макарова. - Это не преступление. А с мусором и пятнами на сидениях боремся старым дедовским способом - с помощью тряпки, щетки и пылесоса.

МАШИНА САМА ПОДЪЕДЕТ К КЛИЕНТУ

Эксперты относятся к каршерингу с большим уважением. Говорят, что за ним будущее. И что такой вид транспорта увеличивает пропускную способность дорог.

- Количество людей, которые ездят, не меняется, а машин становится меньше, - объяснил «КП» директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - Городские власти отнюдь не настаивают, чтобы водители отказывались от личного транспорта. Это дело каждого. Речь идет о пиковых часах. В это время на дороге должно быть как можно меньше автомобилей. И помочь в этом могут качественный общественный транспорт, такси с IT-сервисами и каршеринг. Последний активно развивается потому, что ездить на арендованном авто принципиально дешевле, чем на своем. Потому как парковка в Москве платная. И за рабочий день набегает кругленькая сумма.

- Жаль только, что иногда не получается быстро взять машину. Нужно идти через пять улиц...

- Скоро и этот вопрос решится. Раньше тоже можно было взять автомобиль в аренду, но после поездки его нужно было оставлять в строго отведенном месте. Жутко неудобно. Сейчас с появлением приложений машину можно бросить, где угодно. Дальше будет еще интересней. Найденный сервисом автомобиль будет сам приезжать к клиенту. Это никакие не мечты. А точные бизнес-прогнозы. Оптимисты говорят о трех-пяти годах. Пессимисты - о десяти. Но то, что это будет, никто не спорит. Технологические вопросы уже полностью решены.

- И как это будет выглядеть?

- Очень просто. Машиной будет управлять робот. В систему закладывается точный маршрут. Заводится двигатель. И машина потихоньку едет. А дальше клиент выходит на улицу, садится в авто и управляет самостоятельно.

- Почему в Москве такой высокий спрос на каршеринг? Только из-за платной парковки?

- Не только. Просто машин пока маловато. На один арендуемый автомобиль приходится 1082 москвича. А должно - хотя бы на десять машин. Как минимум. Так что пока столичный каршеринг - это экзотика. Но это пока.

КСТАТИ

В Москве также работает грузовой каршеринг (компания «Наш»). Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно также скачать приложение и иметь водительский стаж не менее двух лет. Для регистрации нужны права, паспорт, реквизиты банковской карты (с CVV-кодом). Грузовички-«каблучки» Лада Ларгус имеют механическую коробку передач, кондиционер, парктроники и даже подогрев сидений. Цена вопроса - семь рублей в минуту. Для понимания - это не «КамАЗы», а фургоны. Длина грузового отсека - 1 м 94 см. Ширина - 1 м 8 см. Высота - 92 см.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Думать о стоимости топлива или мойки в машинах каршеринга не нужно. Это уже включено в стоимость. В бардачке вместе с документами лежит карта, с помощью которой можно заправиться или освежиться. Точные условия описаны в мобильных приложениях.

КАК ВЗЯТЬ МАШИНУ

- зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении оператора

- прикрепить фотографии паспорта и водительского удостоверения, подписать договор (процедура проверки может занять несколько дней)

- забронировать доступный автомобиль (также можно на сайте или в приложении)

- после этого у вас есть 20 минут бесплатного бронирования, чтобы добраться до машины

- авто открывается с помощью приложения (все необходимые документы и ключ замка зажигания лежат внутри)

КСТАТИ

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