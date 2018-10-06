Афиша мероприятий Дня московской промышленности

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-06T11:08:50+03:00

Москва стала такой, какой мы ее знаем, во многом благодаря развитию промышленности.

В этом году праздник профессий пройдет в Москве во второй раз. День московской промышленности - это возможность для горожан узнать больше о мире производства и предприятиях столицы

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События будут проходить в одном из корпусов Музея Москвы, уникальном архитектурном комплексе Провиантских складов.

Где: корпус № 2 Музея Москвы (Зубовский бульвар, 2с2)

6 октября,15.00. Ток-шоу «Москва технологичная: инновационные решения и производство будущего»

Москва стала такой, какой мы ее знаем, во многом благодаря развитию промышленности. Индустриализация повлияла на облик города: вокруг предприятий строились жилые кварталы и станции метро, открывались школы, магазины и кинотеатры. Вскоре московская промышленность перешла на новую стадию развития: изменившаяся экономическая ситуация, технологический прогресс и новые экологические нормы привели к тому, что крупные предприятия стали размещаться за чертой города.

Сегодня Москва аккумулирует большое количество интеллектуальных и экономических ресурсов и снова является промышленным центром. Изменился тип предприятий и производств: они стали инновационными и высокотехнологичными, соответствующими новым стандартам промышленности.

В рамках ток-шоу столичные эксперты - промышленники, предприниматели и экономисты - обсудят глобальные вызовы, изменения и перспективы, стоящие перед производствами.

Ведущий ток-шоу - шеф-редактор, ведущий авторских программ телеканала РБК Кирилл Токарев.

6 октября, 20.00. Перформанс «Прожито. Человек труда»

Зрители увидят перформанс об отношениях Человека и Машины, созданный на основе дневниковых записей рабочих и фрагментов литературных произведений. Тексты исполнят Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев. Вербатим основан на материалах экспозиции «Музея станка» и сделан в партнерстве с корпусом электронных дневников «Прожито» и проектом о книгах и чтении «Горький».

Не связанные напрямую сюжетно, дневники выстраивают фигуру Человека труда, меняющегося во времени. Образ героя складывается из коротких монологов, которые раскрывают разные аспекты отношений Человека и Машины.

Созданная однажды гением Машина, как все новое, вызывает ужас и страх, она оказывается непонятой и незаслуженно забытой. Со временем Человеку удается обнаружить красоту и гармонию в казавшемся пугающим металле, он начинает свое дело и гордится им. В обстоятельствах войны все работоспособное население выходит на заводы, и это становится объединяющей идеей для тех, кто не отправился на фронт. Ко второй половине XX века рабочие и инженеры - это окончательно оформившееся социальное явление, со своим типом мышления, традициями и мироощущением. Новейшее время и роботизация производства приводят к тому, что Машина снова становится угрозой для ручного труда, но также открывает новые горизонты.

7 октября, 15.00. PromTalks «Москва. Люди и технологии, меняющие мир»

В начале больших перемен всегда есть шаг, щелчок, который запускает процессы, меняющие мир. Иногда эти моменты навсегда зафиксированы историей и известны каждому школьнику, иногда мы воспринимаем их как должное, каждый день проходя мимо заводов и фабрик, не отдавая отчета в том, что за сегодняшними возможностями московской промышленности стоят смелые идеи и большой труд сотен людей, а за будущими - молодые экспериментаторы, развивающие инновации.

В формате 4 коротких 15-минутных выступлений спикеры расскажут о московской промышленности с профессиональной точки зрения.

Журналист Тим Скоренко расскажет о знаменательных московских изобретениях, историк Павел Гнилорыбов устроит экскурс в историю столичной промышленности, дизайнер-экспериментатор Андрей Манирко поделится секретами того, как увлечь детей и взрослых изобретательством и привлечь новые кадры в мир производства и технологий, а председатель правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк станет проводником в мир современных киборгов.

Ведущий - Антон Комолов.

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